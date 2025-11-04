Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты СКА Зайцев и Романов получили серьезные травмы в матче КХЛ
21:57 04.11.2025
Хоккеисты СКА Зайцев и Романов получили серьезные травмы в матче КХЛ
Хоккеисты СКА Зайцев и Романов получили серьезные травмы в матче КХЛ
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Владислав Романов и защитник Никита Зайцев получили серьезные травмы в матче КХЛ против РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025
Хоккеисты СКА Зайцев и Романов получили серьезные травмы в матче КХЛ

Ларионов: Романов и Зайцев получили серьезные травмы в матче с «Динамо»

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Владислав Романов и защитник Никита Зайцев получили серьезные травмы в матче КХЛ против московского "Динамо".
Во вторник СКА на своем льду проиграл "Динамо" со счетом 1:2. В середине второго периода Романов влетел рукой в борт после столкновения и не смог продолжить игру. Зайцев провел только две смены в третьем периоде.
"Судя по первой информации, Романов пропустит минимум два месяца, может быть, до конца сезона выбыл. Грязный прием, честно скажем. Мы посмотрели повторы. Судьи отказались, сказали, что все было чисто. Вы все видели сами. Зайцев травму получил в одном из эпизодов игры, на лавку пришел, врач нам сказал, что он игру продолжать не сможет, сейчас на МРТ, также верхняя часть тела, не жду хорошего исхода. Судя по всему, будет очень длинное восстановление после очень серьезной травмы", - сказал Ларионов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе СКА в соцсети "ВКонтакте".
