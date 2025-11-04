Хоккеисты СКА Зайцев и Романов получили серьезные травмы в матче КХЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Владислав Романов и защитник Никита Зайцев получили серьезные травмы в матче КХЛ против московского "Динамо".

Во вторник СКА на своем льду проиграл "Динамо" со счетом 1:2. В середине второго периода Романов влетел рукой в борт после столкновения и не смог продолжить игру. Зайцев провел только две смены в третьем периоде.