БПЛА "Ланцет" вывел из строя РЛС на Сумском направлении

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом беспилотника "Ланцет" вывели из строя радиолокационную станцию дальнего действия П-18 ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате разведывательных мероприятий расчетом разведывательного БПЛА Zala из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в тыловом районе противника на Сумском направлении была обнаружена радиолокационная станция дальнего действия П-18 ВСУ ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по координатам обнаруженной РЛС с расстояния более 80 километров был запущен барражирующий боеприпас "Ланцет".

"В результате прямого попадания по цели были разрушены критически важные элементы станции, что привело к выводу ее из строя", - добавили в МО РФ