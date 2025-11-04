Рейтинг@Mail.ru
БПЛА "Ланцет" вывел из строя РЛС на Сумском направлении - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/lantset-2052727000.html
БПЛА "Ланцет" вывел из строя РЛС на Сумском направлении
БПЛА "Ланцет" вывел из строя РЛС на Сумском направлении - РИА Новости, 04.11.2025
БПЛА "Ланцет" вывел из строя РЛС на Сумском направлении
Российские военнослужащие ударом беспилотника "Ланцет" вывели из строя радиолокационную станцию дальнего действия П-18 ВСУ на сумском направлении, сообщили в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:52:00+03:00
2025-11-04T08:52:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg
https://ria.ru/20251103/bpl-2052586148.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bd026d972fc53efa03a1971079f1734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
БПЛА "Ланцет" вывел из строя РЛС на Сумском направлении

МО РФ: "Ланцет" вывел из строя РЛС ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом беспилотника "Ланцет" вывели из строя радиолокационную станцию дальнего действия П-18 ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий расчетом разведывательного БПЛА Zala из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в тыловом районе противника на Сумском направлении была обнаружена радиолокационная станция дальнего действия П-18 ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по координатам обнаруженной РЛС с расстояния более 80 километров был запущен барражирующий боеприпас "Ланцет".
"В результате прямого попадания по цели были разрушены критически важные элементы станции, что привело к выводу ее из строя", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения радиолокационной станции.
Охота бойцов бригады Север-V на дроны ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Российские БПЛА устроили баталии с дронами ВСУ под Часовым Яром
Вчера, 08:06
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала