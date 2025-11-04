https://ria.ru/20251104/lantset-2052727000.html
БПЛА "Ланцет" вывел из строя РЛС на Сумском направлении
россия
2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом беспилотника "Ланцет" вывели из строя радиолокационную станцию дальнего действия П-18 ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий расчетом разведывательного БПЛА Zala из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в тыловом районе противника на Сумском направлении была обнаружена радиолокационная станция дальнего действия П-18 ВСУ
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по координатам обнаруженной РЛС с расстояния более 80 километров был запущен барражирующий боеприпас "Ланцет".
"В результате прямого попадания по цели были разрушены критически важные элементы станции, что привело к выводу ее из строя", - добавили в МО РФ
.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения радиолокационной станции.