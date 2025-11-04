Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге хоккеист любительской команды умер через час после матча - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
21:04 04.11.2025 (обновлено: 21:13 04.11.2025)
В Екатеринбурге хоккеист любительской команды умер через час после матча
В Екатеринбурге хоккеист любительской команды умер через час после матча
Хоккеист любительской команды "Автопапы" Александр Красовский скончался после матча Большой уральской хоккейной лиги, сообщает портал e1.ru. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Хоккеист любительской команды "Автопапы" Александр Красовский скончался после матча Большой уральской хоккейной лиги, сообщает портал e1.ru.
По информации источника, инцидент произошел в понедельник спустя час после игры против команды "Уральские волки".
«
"Игра закончилась, все поехали на лавку. Врач померил Александру давление, у него было всё нормально. Минут через десять после игры потерял сознание. Медик, который дежурил на этой игре, проводил реанимационные действия. Два раза запускали его, пока ждали скорую. Скорая приехала, тоже пытались реанимировать. Через 40 минут после первых реанимационных действий у него пропал пульс", - заявил источник портала.
Хоккеисту было 39 лет. У спортсмена остались супруга и двое детей.
 
