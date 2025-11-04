https://ria.ru/20251104/krasovskij-2052839574.html
В Екатеринбурге хоккеист любительской команды умер через час после матча
В Екатеринбурге хоккеист любительской команды умер через час после матча - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
В Екатеринбурге хоккеист любительской команды умер через час после матча
Хоккеист любительской команды "Автопапы" Александр Красовский скончался после матча Большой уральской хоккейной лиги, сообщает портал e1.ru. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T21:04:00+03:00
2025-11-04T21:04:00+03:00
2025-11-04T21:13:00+03:00
хоккей
происшествия
екатеринбург
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800557316_277:0:3500:1813_1920x0_80_0_0_b916a5cec34f17b870d3a3118768179b.jpg
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800557316_775:0:3192:1813_1920x0_80_0_0_5a78b127a033d6b7bce678ccc2c5664e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, вокруг спорта
Хоккей, Происшествия, Екатеринбург, Вокруг спорта
В Екатеринбурге хоккеист любительской команды умер через час после матча
В Екатеринбурге хоккеист команды "Автопапы" Красовский умер после матча