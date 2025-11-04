Рейтинг@Mail.ru
День народного единства в Красноярске - РИА Новости, 04.11.2025
14:21 04.11.2025
День народного единства в Красноярске
День народного единства в Красноярске - РИА Новости, 04.11.2025
День народного единства в Красноярске
Четвертого ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния.
День народного единства в Красноярске
4 ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния. Например, в Красноярске жители города встали в гигантский хоровод, символизирующий единство.
День народного единства в Красноярске
Четвертого ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния.
2025-11-04T14:21
true
PT1M00S

День народного единства в Красноярске

Четвертого ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния.
Например, в Красноярске жители города встали в гигантский хоровод, символизирующий единство.
 
