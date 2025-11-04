Например, в Красноярске жители города встали в гигантский хоровод, символизирующий единство.
https://ria.ru/20251104/krasnoyarsk-2052770709.html
День народного единства в Красноярске
День народного единства в Красноярске - РИА Новости, 04.11.2025
День народного единства в Красноярске
Четвертого ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния.
2025-11-04T14:21:00+03:00
2025-11-04T14:21:00+03:00
2025-11-04T14:21:00+03:00
видео
красноярск
день народного единства
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052768853_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_840bd736bca12c32b6d38a57adab56d7.jpg
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052768853_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4b885d45e2ad79b8c429d6c6d08c697.jpg
День народного единства в Красноярске
4 ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния. Например, в Красноярске жители города встали в гигантский хоровод, символизирующий единство.
2025-11-04T14:21
true
PT1M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, красноярск, день народного единства, россия, видео
Видео, Красноярск, День народного единства, Россия
День народного единства в Красноярске
Четвертого ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния.
2025-11-04T14:21
true
PT1M00S
День народного единства в Красноярске
Четвертого ноября россияне отмечают праздник – День народного единства. В городах нашей страны проходят тематические кинопоказы, выставки, концерты и народные гуляния.