Башмет и Shaman выступили на концерте ко Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
16:32 04.11.2025 (обновлено: 19:02 04.11.2025)
Башмет и Shaman выступили на концерте ко Дню народного единства
Башмет и Shaman выступили на концерте ко Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Башмет и Shaman выступили на концерте ко Дню народного единства
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Татьяна Куртукова, а также народный артист СССР Юрий Башмет выступили на гала-концерте ко Дню народного... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:32:00+03:00
2025-11-04T19:02:00+03:00
россия
долгопрудный
москва
юрий башмет
людмила зыкина
дмитрий дмитриенко
новая россия
московский синодальный хор
россия, долгопрудный, москва, юрий башмет, людмила зыкина, дмитрий дмитриенко, новая россия, московский синодальный хор, большой театр, день народного единства
Россия, Долгопрудный, Москва, Юрий Башмет, Людмила Зыкина, Дмитрий Дмитриенко, Новая Россия, Московский синодальный хор, Большой театр, День народного единства
Башмет и Shaman выступили на концерте ко Дню народного единства

Юрий Башмет, Shaman и Куртукова выступили на концерте ко Дню народного единства

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Ярослав Дронов
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ярослав Дронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Татьяна Куртукова, а также народный артист СССР Юрий Башмет выступили на гала-концерте ко Дню народного единства в Национальном центре "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Концерт является кульминацией фестивальной программы Всероссийского проекта "Современная музыкальная карта России", посвящённого многообразию культурного пространства России и объединяющего композиторов из разных уголков нашей большой страны.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
Программа концерта открылась гимном России, впервые в истории исполненным сводным составом инструментов и голосов народов России: на сцену вышли Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Башмета, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко, Академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей" под руководством народного артиста России Льва Конторовича, Академический хор русской песни телерадиоцентра "Орфей", Большой детский хор телерадиоцентра "Орфей", Большой детский хор имени Виктора Попова, Московский синодальный хор, участники благотворительного проекта "Белый пароход", Детско-юношеский оркестр народных инструментов "Московия" городского округа Долгопрудный и Всероссийский юношеский оркестр народов России.
Кроме того, музыканты исполнили композицию народной артистки Советского Союза, композитора Александры Пахмутовой, написанную в год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы и посвященную Москве.
Композиция Виктора Плешакова "Петербург" символически представила Северную столицу в рамках концерта.
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России
3 ноября, 13:40
Актер Михаил Мамаев прочитал стихотворения "Молитва о Донбассе" и "Рассветная", посвященные Донбассу и Новороссии.
Новая песня народного артиста России, композитора Александра Зацепина "Сибирь" прозвучала в исполнении приглашенной солистки Большого театра России Ксении Дежнёвой.
Ведущие концерта отметили, что символом стойкости, мужества и уверенности стала Белгородская филармония, а также многие музыканты, работающие в прифронтовых регионах. Для зрителей прозвучала композиция "Белгородское каприччио", а следом - "Фантазия на орловские темы", основанная на народных песнях Орловской области в исполнении группы "Гармоньдрайв".
"Концертное попурри на дагестанские темы для гармоники с оркестром" представили лауреат международных конкурсов Юсуф Бабаев (кавказская гармоника), Вагид Алхасов (кавказский барабан), дирижер Государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан Рашид Бекеров.
Также творческие коллективы из Бурятии, Чувашии, Тувы, Ямала, Калмыкии и других регионов России представили национальные музыкальные номера.
Кроме того, праздничный концерт не обошелся без популярной песни "Матушка-земля", исполненной Татьяной Картуковой.
Завершением торжества стала премьера новой песни, написанной специально в честь Дня народного единства Александром Вайнбергом: автор спел ее вместе с Shaman.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин выразил поддержку проекту "Современная музыкальная карта России"
Вчера, 14:41
 
Россия, Долгопрудный, Москва, Юрий Башмет, Людмила Зыкина, Дмитрий Дмитриенко, Новая Россия, Московский синодальный хор, Большой театр, День народного единства
 
 
