Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Црвена Звезда" подписала предварительный контракт с Риерой - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:48 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kontrakt-2052777692.html
СМИ: "Црвена Звезда" подписала предварительный контракт с Риерой
СМИ: "Црвена Звезда" подписала предварительный контракт с Риерой - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
СМИ: "Црвена Звезда" подписала предварительный контракт с Риерой
Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" подписал предварительный договор с главным тренером словенского "Целе" Альбертом Риерой, сообщает Maxbet Sport. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T14:48:00+03:00
2025-11-04T14:48:00+03:00
футбол
спорт
белград (город)
сербия
испания
владан милоевич
альберт риера
целе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898767082_341:744:1707:1512_1920x0_80_0_0_31e02a457b4f22d5351945f7ecd05580.jpg
/20251019/tiknizyan--2049188687.html
белград (город)
сербия
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898767082_32:0:2048:1512_1920x0_80_0_0_522c07e5fcc03e5460a918dca90dc772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, белград (город), сербия, испания, владан милоевич, альберт риера, целе, црвена звезда
Футбол, Спорт, Белград (город), Сербия, Испания, Владан Милоевич, Альберт Риера, Целе, Црвена Звезда
СМИ: "Црвена Звезда" подписала предварительный контракт с Риерой

«Црвена Звезда» подписала предварительный контракт с тренером Риерой

© Фото : Пресс-служба "Црвена Звезда"Футболисты клуба "Црвена Звезда"
Футболисты клуба Црвена Звезда - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Црвена Звезда"
Футболисты клуба "Црвена Звезда". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" подписал предварительный договор с главным тренером словенского "Целе" Альбертом Риерой, сообщает Maxbet Sport.
По информации источника, второй тур переговоров между "Црвеной Звездой" и испанским специалистом состоялся в Белграде. Соглашение вступит в силу 20 декабря, когда в чемпионате Сербии завершится первая половина сезона. Отмечается, что контракт будет рассчитан до июня 2029 года. На данный момент сербским клубом руководит Владан Милоевич.
Ранее в СМИ появилась информация, что Риера является одним из кандидатов на замену главному тренеру московского "Спартака" Деяну Станковичу. Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин рассказал РИА Новости, что "красно-белые" официально не обращались в клуб по поводу специалиста.
Риере 43 года. Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании возглавляет "Целе" с июля 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне, а потом квалифицировался в Лигу конференций, где на общем этапе победил в двух матчах. Также в прошлом сезоне словенский клуб под руководством испанца дошел до четвертьфинала Лиги конференций и выиграл Кубок страны. Риера женат на россиянке Юлии Королевой.
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Тикнизян получил паспорт Сербии по инициативе "Црвены Звезды", заявил агент
19 октября, 11:09
 
ФутболСпортБелград (город)СербияИспанияВладан МилоевичАльберт РиераЦелеЦрвена Звезда
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала