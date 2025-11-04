СМИ: "Црвена Звезда" подписала предварительный контракт с Риерой

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" подписал предварительный договор с главным тренером словенского "Целе" Альбертом Риерой, сообщает Maxbet Sport.
По информации источника, второй тур переговоров между "Црвеной Звездой" и испанским специалистом состоялся в Белграде. Соглашение вступит в силу 20 декабря, когда в чемпионате Сербии завершится первая половина сезона. Отмечается, что контракт будет рассчитан до июня 2029 года. На данный момент сербским клубом руководит Владан Милоевич.
Ранее в СМИ появилась информация, что Риера является одним из кандидатов на замену главному тренеру московского "Спартака" Деяну Станковичу. Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин рассказал РИА Новости, что "красно-белые" официально не обращались в клуб по поводу специалиста.
Риере 43 года. Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании возглавляет "Целе" с июля 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне, а потом квалифицировался в Лигу конференций, где на общем этапе победил в двух матчах. Также в прошлом сезоне словенский клуб под руководством испанца дошел до четвертьфинала Лиги конференций и выиграл Кубок страны. Риера женат на россиянке Юлии Королевой.