Опубликовано коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия и Китай выступили с совместными заявлениями по нескольким ключевым вопросам двусторонних отношений и ситуации в мире, свидетельствует коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
О мировой политике
- намерены укреплять сотрудничество по линии БРИКС и ШОС;
- договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности;
- пообещали предпринимать все усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями;
- договорились активизировать сотрудничество по защите граждан в третьих странах, в том числе по эвакуации при ЧС и конфликтах;
- будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы;
- готовы совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории;
- продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы;
- подчеркивают важное значение инициативы по глобальному управлению.
Пекин, в свою очередь, поддерживает усилия северного партнера по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета.
Об экономике
Как говорится в документе, стороны:
- убеждены, что конфискация, блокировка суверенных активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему;
- договорились укреплять инвестиционное сотрудничество по созданию инфраструктуры цифровой экономики;
- выступили за расширение авиасообщения между двумя странами;
- договорились содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике;
- продолжат работу над координацией проектов Большого евразийского партнерства и "Один пояс, один путь".
- согласны улучшать структуру взаимной торговли;
- договорились сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах;
- будут расширять сотрудничество в области "умной таможни";
- будут создавать условия для инвестпроектов в сфере производства автомобилей;
- выступили за расширение авиасообщения между двумя странами;
- согласились, что меры по климату не должны дискриминировать страны в торговле.
Помимо этого, Китай поддержит инвестиционные проекты в России по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины
О технологиях и космосе
Москва и Пекин также:
- договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию естественного спутника Земли;
- согласны углублять контакты по всем направлениям космической деятельности;
- готовы совместно работать над созданием всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ;
- договорились учредить экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ;
- намерены углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий.
Об энергетике
Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, а также содействовать справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу. Они договорились:
- совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность;
- углублять сотрудничество предприятий в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах;
- укреплять взаимосвязанность энергетической инфраструктуры;
- совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов;
- развивать взаимодействие в таких передовых областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная энергетика, водородная энергетика, хранение энергии, а также системы улавливания, использования и хранения углерода.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай. В рамках визита в городе Ханчжоу он обсудил с председателем Госсовета КНР Ли Цяном актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений. По итогам встречи стороны подписали совместное коммюнике, а также 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта.