Опубликовано коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая - РИА Новости, 04.11.2025
07:23 04.11.2025
Опубликовано коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая
Россия и Китай выступили с совместными заявлениями по нескольким ключевым вопросам двусторонних отношений и ситуации в мире, свидетельствует коммюнике по итогам
Опубликовано коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия и Китай выступили с совместными заявлениями по нескольким ключевым вопросам двусторонних отношений и ситуации в мире, свидетельствует коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств. Основные тезисы — в материале РИА Новости.

О мировой политике

Согласно коммюнике, Россия и Китай:
  • намерены укреплять сотрудничество по линии БРИКС и ШОС;
  • договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности;
  • пообещали предпринимать все усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями;
  • договорились активизировать сотрудничество по защите граждан в третьих странах, в том числе по эвакуации при ЧС и конфликтах;
  • будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы;
  • готовы совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории;
  • продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы;
  • подчеркивают важное значение инициативы по глобальному управлению.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
06:11
Москва также подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и считает Тайвань его неотъемлемой частью. Кроме того, она поддерживает председательство КНР в АТЭС в 2016 году.
Пекин, в свою очередь, поддерживает усилия северного партнера по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства
06:22

Об экономике

Как говорится в документе, стороны:
  • убеждены, что конфискация, блокировка суверенных активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему;
  • договорились укреплять инвестиционное сотрудничество по созданию инфраструктуры цифровой экономики;
  • выступили за расширение авиасообщения между двумя странами;
  • договорились содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике;
  • продолжат работу над координацией проектов Большого евразийского партнерства и "Один пояс, один путь".
  • согласны улучшать структуру взаимной торговли;
  • договорились сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах;
  • будут расширять сотрудничество в области "умной таможни";
  • будут создавать условия для инвестпроектов в сфере производства автомобилей;
  • выступили за расширение авиасообщения между двумя странами;
  • согласились, что меры по климату не должны дискриминировать страны в торговле.
Помимо этого, Китай поддержит инвестиционные проекты в России по устойчивому освоению лесных ресурсов и глубокой переработке древесины
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
Вчера, 14:07

О технологиях и космосе

Москва и Пекин также:
  • договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию естественного спутника Земли;
  • согласны углублять контакты по всем направлениям космической деятельности;
  • готовы совместно работать над созданием всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ;
  • договорились учредить экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ;
  • намерены углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий.

Об энергетике

Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, а также содействовать справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу. Они договорились:
  • совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность;
  • углублять сотрудничество предприятий в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах;
  • укреплять взаимосвязанность энергетической инфраструктуры;
  • совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов;
  • развивать взаимодействие в таких передовых областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная энергетика, водородная энергетика, хранение энергии, а также системы улавливания, использования и хранения углерода.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай. В рамках визита в городе Ханчжоу он обсудил с председателем Госсовета КНР Ли Цяном актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений. По итогам встречи стороны подписали совместное коммюнике, а также 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта.

Ли Цян: Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян
Вчера, 11:05
 
