Опубликовано коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай. В рамках визита в городе Ханчжоу он обсудил с председателем Госсовета КНР Ли Цяном актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений. По итогам встречи стороны подписали совместное коммюнике, а также 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта.