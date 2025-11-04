Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы парламента КНДР
14:51 04.11.2025 (обновлено: 17:14 04.11.2025)
МИД КНР выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы парламента КНДР
МИД КНР выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы парламента КНДР - РИА Новости, 04.11.2025
МИД КНР выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы парламента КНДР
Китай выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама, заявила на брифинге РИА Новости, 04.11.2025
МИД КНР выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы парламента КНДР

Ким Ен Нам
Ким Ен Нам. Архивное фото
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее агентство Синьхуа сообщило, что бывший председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам скончался в понедельник от болезни в возрасте 97 лет.
"Китай выражает глубочайшие соболезнования в связи с его кончиной и выражает искреннее сочувствие его семье", - сказала дипломат.
Мао Нин отметила, что Ким Ен Нам был другом китайского народа, который внес важный вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Китаем и КНДР.
 
