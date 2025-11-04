КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону

"Наши военные внимательно следят за различными действиями Северной Кореи в рамках устойчивой совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США и поддерживают потенциал и позицию, способные эффективно реагировать на любую угрозу", - говорится в сообщении ОКНШ.

Хегсет посещает Южную Корею 3-4 ноября, визит включает посещение Совместной зоны безопасности в Пханмунчжоме и демилитаризованной зоны на межкорейской границе, после чего он примет участие в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).