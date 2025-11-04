Рейтинг@Mail.ru
КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону - РИА Новости, 04.11.2025
05:32 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kndr-2052709403.html
КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону
КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону - РИА Новости, 04.11.2025
КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону
КНДР выпустила около 10 снарядов из РСЗО в понедельник, незадолго до совместного визита глав оборонных ведомств Южной Кореи и США в демилитаризованную зону,... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T05:32:00+03:00
2025-11-04T05:32:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сша
пит хегсет
ли чжэ мен
си цзиньпин
объединенный комитет начальников штабов (сша)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047695_0:282:3072:2009_1920x0_80_0_0_39368331f5529acd680f9a9b2647ac76.jpg
https://ria.ru/20240615/kndr-1953087056.html
кндр (северная корея)
южная корея
сша
в мире, кндр (северная корея), южная корея, сша, пит хегсет, ли чжэ мен, си цзиньпин, объединенный комитет начальников штабов (сша), министерство обороны сша, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, США, Пит Хегсет, Ли Чжэ Мен, Си Цзиньпин, Объединенный комитет начальников штабов (США), Министерство обороны США, ООН
КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону

КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону пуском снарядов

© AP Photo / Ahn Young-joonСолдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу, - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,. Архивное фото
СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. КНДР выпустила около 10 снарядов из РСЗО в понедельник, незадолго до совместного визита глав оборонных ведомств Южной Кореи и США в демилитаризованную зону, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Глава Пентагона Пит Хегсет вместе с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком посетил Совместную зону безопасности на межкорейской границе. Это первый такой визит за восемь лет.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Военные КНДР ведут строительство в демилитаризованной зоне, пишут СМИ
15 июня 2024, 10:53
Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) сообщило, что КНДР выпустила около 10 артиллерийских снарядов из реактивной системы залпового огня в сторону северной части Желтого моря около 16.00 (10.00 мск) в понедельник.
"Запуск состоялся менее чем за час до того, как министр обороны США Пит Хегсет прибыл в лагерь Бонифас, расположенный к югу от Совместной зоны безопасности в пределах демилитаризованной зоны", - пишет агентство.
Военные подтвердили, что КНДР также выпустила еще 10 артиллерийских снарядов около 15.00 (9.00 мск) в субботу, когда президент Ли Чжэ Мен и председатель КНР Си Цзиньпин проводили переговоры на высшем уровне в городе Кёнчжу.
"Наши военные внимательно следят за различными действиями Северной Кореи в рамках устойчивой совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США и поддерживают потенциал и позицию, способные эффективно реагировать на любую угрозу", - говорится в сообщении ОКНШ.
Как отмечает агентство, запуски КНДР ракет из РСЗО не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН.
Хегсет посещает Южную Корею 3-4 ноября, визит включает посещение Совместной зоны безопасности в Пханмунчжоме и демилитаризованной зоны на межкорейской границе, после чего он примет участие в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море
29 октября, 00:28
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяСШАПит ХегсетЛи Чжэ МенСи ЦзиньпинОбъединенный комитет начальников штабов (США)Министерство обороны СШАООН
 
 
