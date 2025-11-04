КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону

СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. КНДР выпустила около 10 снарядов из РСЗО в понедельник, незадолго до совместного визита глав оборонных ведомств Южной Кореи и США в демилитаризованную зону, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Глава Пентагона Пит Хегсет вместе с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком посетил Совместную зону безопасности на межкорейской границе. Это первый такой визит за восемь лет.
Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) сообщило, что КНДР выпустила около 10 артиллерийских снарядов из реактивной системы залпового огня в сторону северной части Желтого моря около 16.00 (10.00 мск) в понедельник.
"Запуск состоялся менее чем за час до того, как министр обороны США Пит Хегсет прибыл в лагерь Бонифас, расположенный к югу от Совместной зоны безопасности в пределах демилитаризованной зоны", - пишет агентство.
Военные подтвердили, что КНДР также выпустила еще 10 артиллерийских снарядов около 15.00 (9.00 мск) в субботу, когда президент Ли Чжэ Мен и председатель КНР Си Цзиньпин проводили переговоры на высшем уровне в городе Кёнчжу.
"Наши военные внимательно следят за различными действиями Северной Кореи в рамках устойчивой совместной оборонной стратегии Южной Кореи и США и поддерживают потенциал и позицию, способные эффективно реагировать на любую угрозу", - говорится в сообщении ОКНШ.
Как отмечает агентство, запуски КНДР ракет из РСЗО не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН.
Хегсет посещает Южную Корею 3-4 ноября, визит включает посещение Совместной зоны безопасности в Пханмунчжоме и демилитаризованной зоны на межкорейской границе, после чего он примет участие в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).
