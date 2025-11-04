https://ria.ru/20251104/kmg-2052740743.html
В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом
В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом
В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом
Покупка "Казмунайгазом" (КМГ) доли "Лукойла" в их совместных проектах зависит от того, будут ли выданы исключения из-под санкций, заявил журналистам в кулуарах
В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом
КМГ: планы по проектам с Лукойлом зависят от выдачи исключений из-под санкций
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - РИА Новости. Покупка "Казмунайгазом" (КМГ) доли "Лукойла" в их совместных проектах зависит от того, будут ли выданы исключения из-под санкций, заявил журналистам в кулуарах ADIPEC глава компании Асхат Хасенов.
"Таких резких заявлений сегодня никто не может сказать, потому что все зависит от тех разрешений, которые будут выданы в первую очередь. Будут ли ограничения у нас какие-либо по финансовым инструментам", - ответил он на вопрос о том, планирует ли КМГ выкупить долю "Лукойла
" в совместных проектах.
Хасенов добавил, что на сегодняшний день проекты находятся только в процессе развития, не имеют финансовой отдачи, а требуют инвестиций.
Вопрос о том, являются ли эти проекты частью сделки "Лукойла" с Gunvor, глава КМГ комментировать отказался.
"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия сделки и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС
в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
ранее заявлял, что за 30 лет компания "Лукойл" инвестировала в нефтегазовую отрасль страны более 12 миллиардов долларов. На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом
" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар".