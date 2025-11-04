В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом

АБУ-ДАБИ, 4 ноя - РИА Новости. Покупка "Казмунайгазом" (КМГ) доли "Лукойла" в их совместных проектах зависит от того, будут ли выданы исключения из-под санкций, заявил журналистам в кулуарах ADIPEC глава компании Асхат Хасенов.

"Таких резких заявлений сегодня никто не может сказать, потому что все зависит от тех разрешений, которые будут выданы в первую очередь. Будут ли ограничения у нас какие-либо по финансовым инструментам", - ответил он на вопрос о том, планирует ли КМГ выкупить долю " Лукойла " в совместных проектах.

Хасенов добавил, что на сегодняшний день проекты находятся только в процессе развития, не имеют финансовой отдачи, а требуют инвестиций.

Вопрос о том, являются ли эти проекты частью сделки "Лукойла" с Gunvor, глава КМГ комментировать отказался.

"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия сделки и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае