Рейтинг@Mail.ru
Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kitay-2052716650.html
Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая
Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая - РИА Новости, 04.11.2025
Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая
Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", Тайвань является неотъемлемой его частью, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T07:22:00+03:00
2025-11-04T07:22:00+03:00
в мире
китай
россия
тайвань
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052610000_0:0:3494:1966_1920x0_80_0_0_562d27e8dac93397464b9c0182474482.jpg
https://ria.ru/20251030/kitaj-2051980466.html
китай
россия
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052610000_327:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_77571236b07f963be5a08741aa321c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, тайвань, оон
В мире, Китай, Россия, Тайвань, ООН
Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая

Россия подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", Тайвань является неотъемлемой его частью, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Российская сторона отмечает важность и авторитет Резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай", - говорится в документе.
Отмечается, что российская сторона выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и поддерживает китайское правительство в объединении страны.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
30 октября, 23:58
 
В миреКитайРоссияТайваньООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала