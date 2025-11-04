Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", Тайвань является неотъемлемой его частью, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Российская сторона отмечает важность и авторитет Резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН. Подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай", - говорится в документе.
Отмечается, что российская сторона выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и поддерживает китайское правительство в объединении страны.
