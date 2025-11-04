Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", Тайвань является неотъемлемой его частью, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Отмечается, что российская сторона выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме и поддерживает китайское правительство в объединении страны.