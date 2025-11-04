Китай надеется, что Нидерланды прекратят вмешательство в дела компаний

ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Пекин надеется, что власти Нидерландов прекратят вмешиваться в деятельность китайских компаний и найдут конструктивное решение проблемы с компанией Nexperia, заявили в министерстве коммерции КНР.

"Китай надеется, что Нидерланды … прекратят вмешиваться во внутренние дела китайских компаний и найдут конструктивное решение проблемы Nexperia", - говорится в заявлении, посвященном актуальной ситуации с компанией-производителем чипов Nexperia.

В ведомстве подчеркнули, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний и стремиться обеспечить стабильную и бесперебойную работу глобальной цепочки поставок полупроводников.

Минкоммерции КНР в заявлении вновь озвучило свою позицию, согласно которой соответствующий указ правительства Нидерландов представляет собой "неправомерное вмешательство во внутренние дела" Nexperia.

В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе , мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене , Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что Нидерланды введут переговоры с Китаем по поводу поиска решения ситуации с Nexperia и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.

На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.