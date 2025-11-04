Рейтинг@Mail.ru
Китай надеется, что Нидерланды прекратят вмешательство в дела компаний
09:36 04.11.2025
Китай надеется, что Нидерланды прекратят вмешательство в дела компаний
Китай надеется, что Нидерланды прекратят вмешательство в дела компаний
в мире
Китай надеется, что Нидерланды прекратят вмешательство в дела компаний

Пекин призвал Нидерланды прекратить вмешиваться в дела китайских компаний

ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Пекин надеется, что власти Нидерландов прекратят вмешиваться в деятельность китайских компаний и найдут конструктивное решение проблемы с компанией Nexperia, заявили в министерстве коммерции КНР.
"Китай надеется, что Нидерланды… прекратят вмешиваться во внутренние дела китайских компаний и найдут конструктивное решение проблемы Nexperia", - говорится в заявлении, посвященном актуальной ситуации с компанией-производителем чипов Nexperia.
Первый в мире двухмерный чип флэш-памяти с применением технологии построения интегральных микросхем CMOS - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Китае изобрели чип флеш-памяти с кремнием атомной толщины, сообщили СМИ
10 октября, 17:07
В ведомстве подчеркнули, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний и стремиться обеспечить стабильную и бесперебойную работу глобальной цепочки поставок полупроводников.
Минкоммерции КНР в заявлении вновь озвучило свою позицию, согласно которой соответствующий указ правительства Нидерландов представляет собой "неправомерное вмешательство во внутренние дела" Nexperia.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
Летающий электромобиль XPeng X2 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Китае запустили производство летающих автомобилей
06:48
Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что Нидерланды введут переговоры с Китаем по поводу поиска решения ситуации с Nexperia и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Китайская государственная газета Global Times ранее назвала вмешательство властей Нидерландов в деятельность компании Nexperia "грабежом под маской закона" в своей редакционной статье.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В КНР оценили ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах
14 октября, 06:06
 
