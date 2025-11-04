Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к служению Церкви - РИА Новости, 04.11.2025
14:04 04.11.2025
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к служению Церкви
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к служению Церкви - РИА Новости, 04.11.2025
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к служению Церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России с Днем народного единства, выразив ему признательность за внимание к служению Церкви. РИА Новости, 04.11.2025
россия, русская православная церковь, день народного единства, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Русская православная церковь, День народного единства, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к служению Церкви

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России с Днем народного единства, выразив ему признательность за внимание к служению Церкви.
"Этот праздник напоминает нам о великой силе любви к Отечеству, о сплоченности и солидарности, благодаря которым наш народ в переломный момент истории страны смог отстоять ее свободу и суверенитет. Подвиг, совершенный нашими предками, и доныне остается высоким нравственным ориентиром, призывающим наших современников хранить верность непреходящим идеалам милосердия и мира, добра и справедливости, помогающим преодолевать любые трудности и испытания, вдохновляющим на созидание могущественной и процветающей Державы. Признателен Вам за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, к нуждам и чаяниям миллионов верующих людей", – говорится в поздравлении патриарха Путину с Днем народного единства, опубликованном сайтом Русской православной церкви.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Священнослужители несут икону Божией Матери на Крестном ходе в Казани - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Празднование Дня народного единства
Вчера, 12:49
 
РоссияРусская православная церковьДень народного единстваОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
