Президент Кипра предложил создать аналог НАТО или ОБСЕ на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.11.2025
14:35 04.11.2025
Президент Кипра предложил создать аналог НАТО или ОБСЕ на Ближнем Востоке
Президент Кипра Никос Христодулидис предложил создать на Ближнем Востоке региональную организацию безопасности и сотрудничества по типу ОБСЕ или НАТО. РИА Новости, 04.11.2025
в мире
кипр
ближний восток
египет
никос христодулидис
дональд трамп
обсе
нато
в мире, кипр, ближний восток, египет, никос христодулидис, дональд трамп, обсе, нато, евросоюз
Президент Кипра предложил создать аналог НАТО или ОБСЕ на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис предложил создать на Ближнем Востоке региональную организацию безопасности и сотрудничества по типу ОБСЕ или НАТО.
"Мы работаем - хотя цель может звучать амбициозно, но такие цели должны существовать - над созданием необходимых политических условий для учреждения региональной организации безопасности и сотрудничества, если хотите, ОБСЕ или НАТО для Ближнего Востока в широком понимании", - сказал он во вторник, выступая на международном форуме, организованном на Кипре изданием Economist, трансляция велась на сайте форума.
Эта организация должна будет, по словам Христодулидиса, "способствовать развитию регионального взаимодействия".
В своей речи президент отметил, что Кипр уже участвует в многосторонних форматах сотрудничества со многими странами региона, в частности Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном и ОАЭ, а также играет активную роль в урегулировании ситуации в секторе Газа. Так, Кипр создал механизм доставки гуманитарной помощи "Амалфея" и сформировал проект плана из шести пунктов по восстановлению сектора Газа в дополнение к мирной инициативе президента США Дональда Трампа.
"Если ЕС хочет играть важную геостратегическую роль, если он стремится стать стратегически автономным, он должен иметь взгляд на 360 градусов… Он должен уделять внимание и вопросам Юга, признавая значение Средиземноморья, Ближнего Востока и Персидского залива не только как физической границы, но как моста общих интересов и перспектив. Мы хотим Европу, которая будет существенно инвестировать конкретными действиями в арабский мир и в расширенный регион Ближнего Востока", - добавил президент.
Ранее Христодулидис заявлял, что приоритеты Кипра на период председательства страны в Совете Евросоюза в первой половине 2026 года включают сближение ЕС с ближневосточным регионом.
