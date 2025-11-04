Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы, пишут СМИ

СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Национальная разведслужба Южной Кореи заявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э укрепляет позиции в качестве его преемницы, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата.

Как сообщил секретарь парламентского комитета по разведке от правящей Демократической партии Пак Сон Вон, соответствующий доклад разведки был представлен во вторник во время парламентских слушаний.

"В этом году она впервые расширила сферу своей деятельности до внешнеполитической и укрепляет позиции в качестве вероятной преемницы", - заявили в разведке про дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э, которую прочат ему в наследницы.

В то же время разведка отметила, что после недавней поездки вместе с отцом в Китай в сентябре публичная активность девочки "относительно снизилась" и вернулась к уровню прошлых лет.

Так, с 4 сентября она не появлялась на публике около 60 дней.