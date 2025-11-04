Рейтинг@Mail.ru
Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы, пишут СМИ
16:03 04.11.2025
Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы, пишут СМИ
Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы, пишут СМИ
СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Национальная разведслужба Южной Кореи заявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э укрепляет позиции в качестве его преемницы, РИА Новости, 04.11.2025
Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы, пишут СМИ

Yonhap: дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э укрепляет позиции в качестве преемницы

Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : KCNA
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью. Архивное фото
СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Национальная разведслужба Южной Кореи заявила, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э укрепляет позиции в качестве его преемницы, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата.
Как сообщил секретарь парламентского комитета по разведке от правящей Демократической партии Пак Сон Вон, соответствующий доклад разведки был представлен во вторник во время парламентских слушаний.
"В этом году она впервые расширила сферу своей деятельности до внешнеполитической и укрепляет позиции в качестве вероятной преемницы", - заявили в разведке про дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э, которую прочат ему в наследницы.
В то же время разведка отметила, что после недавней поездки вместе с отцом в Китай в сентябре публичная активность девочки "относительно снизилась" и вернулась к уровню прошлых лет.
Так, с 4 сентября она не появлялась на публике около 60 дней.
"Это, вероятно, направлено на то, чтобы предотвратить чрезмерное раздувание обсуждений о наследовании власти и сосредоточить внимание общественности на Ким Чен Ыне", - пояснили в разведке.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
