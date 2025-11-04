В Киеве за год переименовали более 50 улиц

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Киев с сентября 2024 года переименовал более 50 улиц и площадей из-за связи их названий с Россией, сообщил РИА Новости профессор РАНХиГС Геннадий Слышкин.
«
"С сентября 2024 по сентябрь 2025 года лишь в Киеве переименованию подверглись более 50 улиц и площадей. Жертвами дерусификации становятся ученые, писатели и деятели культуры", - сказал Слышкин.
Он добавил, что с карты Киева за этот период исчезли улицы Пушкина, Тургенева, Брюсова, Станиславского, Есенина, Блока, Чаадаева, Боткина, Пржевальского, переулок Достоевского.
По словам Слышкина, наблюдается стремление Киева создать некий собственный культурный и научный "пантеон" и зафиксировать его на топонимической карте.
«
"Предпочтение, разумеется, отдается тем деятелям, которые стояли на националистических позициях и которых можно объявить борцами с ненавистной Россией", - отметил эксперт РАНХиГС.
Так, например, улица Мельниченко (капитан Иван Мельниченко, уроженец Киевской области, в 1944 году посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра) превратилась в улицу Тараса Бульбы-Боровца – националиста, активно сотрудничавшего с гитлеровцами и возглавлявшего созданную немцами украинскую диверсионную парашютную бригаду.
Памятник Пушкину в Одессе разрисовали символикой "Азова"*
30 октября, 17:12