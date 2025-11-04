Рейтинг@Mail.ru
В Киеве за год переименовали более 50 улиц - РИА Новости, 04.11.2025
03:04 04.11.2025
В Киеве за год переименовали более 50 улиц
В Киеве за год переименовали более 50 улиц
Киев с сентября 2024 года переименовал более 50 улиц и площадей из-за связи их названий с Россией, сообщил РИА Новости профессор РАНХиГС Геннадий Слышкин. РИА Новости, 04.11.2025
В Киеве за год переименовали более 50 улиц

В Киеве с сентября 2024 года переименовали более 50 улиц и площадей

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Киев с сентября 2024 года переименовал более 50 улиц и площадей из-за связи их названий с Россией, сообщил РИА Новости профессор РАНХиГС Геннадий Слышкин.
«
"С сентября 2024 по сентябрь 2025 года лишь в Киеве переименованию подверглись более 50 улиц и площадей. Жертвами дерусификации становятся ученые, писатели и деятели культуры", - сказал Слышкин.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
2 ноября, 09:14
Он добавил, что с карты Киева за этот период исчезли улицы Пушкина, Тургенева, Брюсова, Станиславского, Есенина, Блока, Чаадаева, Боткина, Пржевальского, переулок Достоевского.
По словам Слышкина, наблюдается стремление Киева создать некий собственный культурный и научный "пантеон" и зафиксировать его на топонимической карте.
«
"Предпочтение, разумеется, отдается тем деятелям, которые стояли на националистических позициях и которых можно объявить борцами с ненавистной Россией", - отметил эксперт РАНХиГС.
Так, например, улица Мельниченко (капитан Иван Мельниченко, уроженец Киевской области, в 1944 году посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра) превратилась в улицу Тараса Бульбы-Боровца – националиста, активно сотрудничавшего с гитлеровцами и возглавлявшего созданную немцами украинскую диверсионную парашютную бригаду.
Памятник Пушкину заколотили досками в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Памятник Пушкину в Одессе разрисовали символикой "Азова"*
30 октября, 17:12
 
