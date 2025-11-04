https://ria.ru/20251104/kanikuly-2052795082.html
Депутат Госдумы поддержал идею по оптимизации школьных каникул
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Оптимизация каникулярного времени для школьников - хорошая идея, дети могли бы изучать программирование и заниматься шахматами в ходе дополнительного летнего месяца обучения творческим дисциплинам, заявил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
ранее заявила, что увеличивать срок обучения в школе нецелесообразно, однако, чтобы дети смогли получить больше знаний, можно повысить эффективность образовательного процесса или оптимизировать каникулярное время. Ранее она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что июнь следует сделать учебным месяцем, во время которого школьников следует обучать творческим дисциплинам.
"Если рассматривать это с точки зрения занятости детей летом, то прекрасная инициатива, поскольку у многих родителей нет возможности присматривать за детьми всё лето или отправить их в лагерь по той или иной причине", - сказал он.
Депутат отметил, что возникает вопрос загрузки учителей, которые будут обучать детей творческим дисциплинам.
Но при этом, как отметил Антропенко
, учителя ИЗО, музыки, физкультуры или труда не заняты на госэкзаменах в летние месяцы.
"Я предложил бы в этот период добавить программирование и шахматы, ведь зачастую это платные кружки, на которые родители дополнительно водят детей", - добавил депутат.
Парламентарий считает, что такая инициатива принесёт максимум пользы и отвлечет детей от гаджетов летом.