Депутат Госдумы поддержал идею по оптимизации школьных каникул - РИА Новости, 04.11.2025
16:16 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/kanikuly-2052795082.html
Депутат Госдумы поддержал идею по оптимизации школьных каникул
Депутат Госдумы поддержал идею по оптимизации школьных каникул
Оптимизация каникулярного времени для школьников - хорошая идея, дети могли бы изучать программирование и заниматься шахматами в ходе дополнительного летнего... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:16:00+03:00
2025-11-04T16:16:00+03:00
москва
игорь антропенко (депутат)
ольга ярославская
госдума рф
общество
образование
москва
Новости
москва, игорь антропенко (депутат), ольга ярославская, госдума рф, общество, образование
Москва, Игорь Антропенко (депутат), Ольга Ярославская, Госдума РФ, Общество, Образование
Депутат Госдумы поддержал идею по оптимизации школьных каникул

Депутат Антропенко назвал идею оптимизировать школьные каникулы прекрасной

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Оптимизация каникулярного времени для школьников - хорошая идея, дети могли бы изучать программирование и заниматься шахматами в ходе дополнительного летнего месяца обучения творческим дисциплинам, заявил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее заявила, что увеличивать срок обучения в школе нецелесообразно, однако, чтобы дети смогли получить больше знаний, можно повысить эффективность образовательного процесса или оптимизировать каникулярное время. Ранее она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва", что июнь следует сделать учебным месяцем, во время которого школьников следует обучать творческим дисциплинам.
"Если рассматривать это с точки зрения занятости детей летом, то прекрасная инициатива, поскольку у многих родителей нет возможности присматривать за детьми всё лето или отправить их в лагерь по той или иной причине", - сказал он.
Депутат отметил, что возникает вопрос загрузки учителей, которые будут обучать детей творческим дисциплинам.
Но при этом, как отметил Антропенко, учителя ИЗО, музыки, физкультуры или труда не заняты на госэкзаменах в летние месяцы.
"Я предложил бы в этот период добавить программирование и шахматы, ведь зачастую это платные кружки, на которые родители дополнительно водят детей", - добавил депутат.
Парламентарий считает, что такая инициатива принесёт максимум пользы и отвлечет детей от гаджетов летом.
МоскваИгорь Антропенко (депутат)Ольга ЯрославскаяГосдума РФОбществоОбразование
 
 
