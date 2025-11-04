https://ria.ru/20251104/kanikuly-2052699844.html
В России предложили значительно сократить летние каникулы
Июнь следует сделать учебным месяцев, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Июнь следует сделать учебным месяцев, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в эфире радиостанции "Говорит Москва"
"Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. <...> Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем", — сказала она.
По оценкам омбудсмена, как таковой учебный процесс завершается уже в апреле, поскольку вслед за майскими праздниками и итоговыми аттестациями ученики уже не осваивают новые темы, а затем и вовсе уходят на каникулы на все лето.
Ярославская считает, что в июне школьников следует обучать творческим дисциплинам.