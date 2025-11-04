Рейтинг@Mail.ru
В России предложили значительно сократить летние каникулы - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 04.11.2025 (обновлено: 10:55 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/kanikuly-2052699844.html
В России предложили значительно сократить летние каникулы
В России предложили значительно сократить летние каникулы - РИА Новости, 04.11.2025
В России предложили значительно сократить летние каникулы
Июнь следует сделать учебным месяцев, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:36:00+03:00
2025-11-04T10:55:00+03:00
москва
общество
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011833601_0:72:3100:1815_1920x0_80_0_0_e9b01f7c89d500abcd2b13169738d5b0.jpg
https://ria.ru/20251031/shkoly-2052101054.html
https://ria.ru/20251030/roboty-uborschiki-2051891712.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011833601_189:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_cfff56c13c6c350d7b49b0b67488232e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, ольга ярославская
Москва, Общество, Ольга Ярославская
В России предложили значительно сократить летние каникулы

Детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДети играют на пляже в детском лагере
Дети играют на пляже в детском лагере - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Дети играют на пляже в детском лагере . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Июнь следует сделать учебным месяцев, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. <...> Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем", — сказала она.
Учительница и ученики перед началом урока в школе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В ОП предложили вернуть в школах практико-ориентированное обучение
31 октября, 15:06
По оценкам омбудсмена, как таковой учебный процесс завершается уже в апреле, поскольку вслед за майскими праздниками и итоговыми аттестациями ученики уже не осваивают новые темы, а затем и вовсе уходят на каникулы на все лето.
Ярославская считает, что в июне школьников следует обучать творческим дисциплинам.
Робот-уборщик в московской школе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В московских школах появились роботы-уборщики
30 октября, 17:05
 
МоскваОбществоОльга Ярославская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала