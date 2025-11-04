https://ria.ru/20251104/izrail-2052858470.html
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника - РИА Новости, 04.11.2025
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника
Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в плену в секторе Газа, сообщила во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T23:55:00+03:00
2025-11-04T23:55:00+03:00
2025-11-04T23:55:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
красный крест
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251103/izrail-2052660563.html
https://ria.ru/20251104/gutteresh--2052750636.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Сектор Газа
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника
Израиль получил еще один гроб с останками погибшего в Газе заложника
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя – РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в плену в секторе Газа, сообщила во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"При посредничестве Красного Креста Израиль
получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль … Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны 20 тел заложников.