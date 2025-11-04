Рейтинг@Mail.ru
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника - РИА Новости, 04.11.2025
23:55 04.11.2025
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника - РИА Новости, 04.11.2025
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника
Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в плену в секторе Газа, сообщила во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 04.11.2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Сектор Газа
Израиль получил гроб с телом еще одного заложника

Израиль получил еще один гроб с останками погибшего в Газе заложника

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя – РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в плену в секторе Газа, сообщила во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"При посредничестве Красного Креста Израиль получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль … Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня
3 ноября, 17:43
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны 20 тел заложников.
Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Генсек ООН призвал прекратить нарушения договоренности по сектору Газа
Вчера, 12:13
 
