Израиль получил гроб с телом еще одного заложника

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя – РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в плену в секторе Газа, сообщила во вторник канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

"При посредничестве Красного Креста Израиль получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль … Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.