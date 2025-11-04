Россия и Китай готовы бороться с ревизией итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай готовы совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.