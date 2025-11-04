Рейтинг@Mail.ru
07:18 04.11.2025 (обновлено: 07:19 04.11.2025)
Россия и Китай готовы бороться с ревизией итогов Второй мировой войны
в мире, россия, китай, михаил мишустин, ли цян, оон
В мире, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, ООН
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай готовы совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. Премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Стороны отмечают, что текущий год знаменует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и общемировой Победы над фашизмом, а также 80-ю годовщину образования Организации Объединенных Наций. Будучи в числе главных стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совета Безопасности ООН, Россия и Китай готовы совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что стороны готовы защищать принципы устава ООН в их полноте, совокупности и взаимосвязи в качестве международно-правовой основы, содействовать формированию более справедливого многополярного мирового порядка.
В миреРоссияКитайМихаил МишустинЛи ЦянООН
 
 
