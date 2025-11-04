Источник: российский футболист может сменить гражданство на армянское

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Футболист "Сочи" Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское, переговоры уже ведутся, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.