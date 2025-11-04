Рейтинг@Mail.ru
Источник: российский футболист может сменить гражданство на армянское
16:29 04.11.2025 (обновлено: 16:34 04.11.2025)
Источник: российский футболист может сменить гражданство на армянское
Источник: российский футболист может сменить гражданство на армянское
Источник: российский футболист может сменить гражданство на армянское

Футболист "Сочи" Коваленко может сменить спортивное гражданство на армянское

© пресс-служба ФК "Зенит"Александр Коваленко
© пресс-служба ФК "Зенит"
Александр Коваленко. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Футболист "Сочи" Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское, переговоры уже ведутся, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, при положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в национальную команду в 2026 году.
Коваленко 22 года, он дебютировал за основную сборную России в 2022 году в товарищеском матче с Киргизией, проведя на поле 45 минут. Полузащитник выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России в составе петербургского "Зенита".
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
