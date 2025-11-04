Рейтинг@Mail.ru
04:36 04.11.2025 (обновлено: 10:57 04.11.2025)
Испанцы не считают Россию угрозой, рассказал экс-военный
Большинство жителей Испании не воспринимают Россию как угрозу ввиду расстояния между странами и усталости от антироссийской пропаганды, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2025
Испания
Испания. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Большинство жителей Испании не воспринимают Россию как угрозу ввиду расстояния между странами и усталости от антироссийской пропаганды, заявил РИА Новости испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.
Результаты опроса Pew Research Center, опубликованные ранее, показали, что только 26% испанцев видят в России главную угрозу своей стране. На первом месте оказались США – их в таком качестве воспринимает 31% опрошенных. Среди лидеров рейтинга с 18% голосов также находится Марокко.
"Мы столько лет слышим про российскую угрозу, что в это уже никто не верит. Лет 80 уже продолжается. К тому же, среди испанского народа всегда была определенная симпатия к России. Наконец, нельзя забывать про расстояние от Испании до России – о какой угрозе тут может идти речь?", - сказал Агилар на полях форума "Диалог о фейках 3.0".
Он также полагает, что испанцы в целом более здравомыслящие, чем некоторые другие европейцы, в связи с чем не верят широко в угрозу со стороны России.
