Испанцы не считают Россию угрозой, рассказал экс-военный

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Большинство жителей Испании не воспринимают Россию как угрозу ввиду расстояния между странами и усталости от антироссийской пропаганды, заявил РИА Новости испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар.

Он также полагает, что испанцы в целом более здравомыслящие, чем некоторые другие европейцы, в связи с чем не верят широко в угрозу со стороны России.