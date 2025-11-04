Рейтинг@Mail.ru
В университете в Тегеране для студентов заработал YouTube - РИА Новости, 04.11.2025
00:33 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/iran-2052693055.html
В университете в Тегеране для студентов заработал YouTube
В университете в Тегеране для студентов заработал YouTube - РИА Новости, 04.11.2025
В университете в Тегеране для студентов заработал YouTube
В Тегеранском университете для студентов заработал YouTube, заблокированный в Иране уже более десятилетия, сообщил студенческий совет вуза. РИА Новости, 04.11.2025
В университете в Тегеране для студентов заработал YouTube

Для студентов в Тегеране заработал YouTube, недоступный в Иране более десяти лет

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 ноя - РИА Новости. В Тегеранском университете для студентов заработал YouTube, заблокированный в Иране уже более десятилетия, сообщил студенческий совет вуза.
"Сообщаем дорогим студентам, что отныне доступ к платформе YouTube стал возможным без VPN при использовании внутренней сети Интернет университета. Студенты могут использовать платформу для учебных и исследовательских целей", - говорится в сообщении в Telegram-канале студсовета.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Иран снял часть ограничений на доступ в интернет
20 июня, 17:05
Новость об этом появилась на фоне информации, что власти Ирана изучают вопрос снятия ограничений на использование соцсетей и интернет-платформ, таких как Telegram, YouTube, Instagram*. Заблокированными также остаются X и Facebook*.
Ранее депутат парламента Ирана Мустафа Пурдехган заявил порталу Tabnak, что власти страны в скором времени разблокируют Telegram.
По данным агентства Mehr, иранские власти озвучили платформе Telegram условия восстановления его работы в Иране.
Среди них - требования сотрудничать с судебными органами страны, ограничить распространение в мессенджере материалов, разжигающих межэтническую рознь и пропагандирующих терроризм, а также нарушающих национальную безопасность Ирана. Кроме того, власти Ирана потребовали не передавать информацию об иранских пользователях иностранным разведслужбам, а также удалять материалы по жалобе граждан.
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти.
Соцсеть Facebook и X были заблокированы в 2009 году на фоне протестов из-за президентских выборов, Instagram вместе с WhatsApp был заблокирован на фоне протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после ее задержания полицией нравов.
Доступ к YouTube был ограничен с 2012 года из-за антиисламского фильма "Невинность мусульман", но до этого видеохостинг также подвергался блокировкам.
В декабре 2024 года власти разблокировали WhatsApp и Google Play.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
YouTube заблокировал аккаунт Мадуро
20 сентября, 07:48
 
