В университете в Тегеране для студентов заработал YouTube

ТЕГЕРАН, 4 ноя - РИА Новости. В Тегеранском университете для студентов заработал YouTube, заблокированный в Иране уже более десятилетия, сообщил студенческий совет вуза.

"Сообщаем дорогим студентам, что отныне доступ к платформе YouTube стал возможным без VPN при использовании внутренней сети Интернет университета. Студенты могут использовать платформу для учебных и исследовательских целей", - говорится в сообщении в Telegram-канале студсовета.

Новость об этом появилась на фоне информации, что власти Ирана изучают вопрос снятия ограничений на использование соцсетей и интернет-платформ, таких как Telegram , YouTube, Instagram*. Заблокированными также остаются X и Facebook*.

Ранее депутат парламента Ирана Мустафа Пурдехган заявил порталу Tabnak, что власти страны в скором времени разблокируют Telegram.

По данным агентства Mehr, иранские власти озвучили платформе Telegram условия восстановления его работы в Иране.

Среди них - требования сотрудничать с судебными органами страны, ограничить распространение в мессенджере материалов, разжигающих межэтническую рознь и пропагандирующих терроризм, а также нарушающих национальную безопасность Ирана. Кроме того, власти Ирана потребовали не передавать информацию об иранских пользователях иностранным разведслужбам, а также удалять материалы по жалобе граждан.

Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение и попытки властей внедрить иранские приложения для общения, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти.

Соцсеть Facebook и X были заблокированы в 2009 году на фоне протестов из-за президентских выборов, Instagram вместе с WhatsApp был заблокирован на фоне протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после ее задержания полицией нравов.

Доступ к YouTube был ограничен с 2012 года из-за антиисламского фильма "Невинность мусульман", но до этого видеохостинг также подвергался блокировкам.

В декабре 2024 года власти разблокировали WhatsApp и Google Play.