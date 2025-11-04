СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху

АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Анкара считает невозможным установление контактов с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Турция намерена оценивать идеологию и подход нового израильского кабинета, если он будет сформирован, такое мнение выразила близкая к правительственным кругам колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат.

"Анкара не отреагировала на эти заявления американского дипломата... Однако нет необходимости подробно описывать степень напряжённости в отношениях между Турцией и Израилем", - отмечает Фырат.

По её словам, в Анкаре преобладает мнение, что "контакты с действующим правительством Нетаньяху невозможны".

"Для Турции определяющими факторами будут идеология и политика, которую станет проводить возможное новое израильское правительство", — подчеркнула журналистка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану и по представителям палестинского движения ХАМАС . Турецкий лидер заявлял, что Нетаньяху "будет остановлен, как Гитлер", и подчеркивал: Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.