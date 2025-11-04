Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/hrriyet-2052727153.html
СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху
СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху - РИА Новости, 04.11.2025
СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху
Анкара считает невозможным установление контактов с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Турция намерена оценивать идеологию и подход... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:54:00+03:00
2025-11-04T08:54:00+03:00
турция
анкара (провинция)
израиль
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20251029/turtsija-2051345869.html
https://ria.ru/20251030/plan-2051846855.html
турция
анкара (провинция)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анкара (провинция), израиль, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас, в мире
Турция, Анкара (провинция), Израиль, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, В мире
СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху

Колумнист Hürriyet Фырат: Турция не будет идти на диалог с кабинетом Нетаньяху

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Анкара считает невозможным установление контактов с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Турция намерена оценивать идеологию и подход нового израильского кабинета, если он будет сформирован, такое мнение выразила близкая к правительственным кругам колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат.
Ранее посол США в Анкаре, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что Турция и Израиль "не вступят в войну друг против друга". По его словам, в ближайшее время в регионе ожидается "сближение позиций" стран от Каспийского до Средиземного морей.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Турция назвала Израиль угрозой для региона
29 октября, 00:20
"Анкара не отреагировала на эти заявления американского дипломата... Однако нет необходимости подробно описывать степень напряжённости в отношениях между Турцией и Израилем", - отмечает Фырат.
По её словам, в Анкаре преобладает мнение, что "контакты с действующим правительством Нетаньяху невозможны".
"Для Турции определяющими факторами будут идеология и политика, которую станет проводить возможное новое израильское правительство", — подчеркнула журналистка.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану и по представителям палестинского движения ХАМАС. Турецкий лидер заявлял, что Нетаньяху "будет остановлен, как Гитлер", и подчеркивал: Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.
Торговые отношения между Турцией и Израилем в настоящее время приостановлены. Контакты между сторонами, по данным источников, поддерживаются главным образом по каналам спецслужб.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Турции предрекли провал плана Трампа по сектору Газа из-за Израиля
30 октября, 14:26
 
ТурцияАнкара (провинция)ИзраильБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала