СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху
Анкара считает невозможным установление контактов с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Турция намерена оценивать идеологию и подход... РИА Новости, 04.11.2025
Турция, Анкара (провинция), Израиль, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, В мире
Колумнист Hürriyet Фырат: Турция не будет идти на диалог с кабинетом Нетаньяху
АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Анкара считает невозможным установление контактов с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Турция намерена оценивать идеологию и подход нового израильского кабинета, если он будет сформирован, такое мнение выразила близкая к правительственным кругам колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат.
Ранее посол США
в Анкаре
, спецпредставитель президента по Сирии
Томас Баррак заявил, что Турция
и Израиль
"не вступят в войну друг против друга". По его словам, в ближайшее время в регионе ожидается "сближение позиций" стран от Каспийского до Средиземного морей
.
"Анкара не отреагировала на эти заявления американского дипломата... Однако нет необходимости подробно описывать степень напряжённости в отношениях между Турцией и Израилем", - отмечает Фырат.
По её словам, в Анкаре преобладает мнение, что "контакты с действующим правительством Нетаньяху
невозможны".
"Для Турции определяющими факторами будут идеология и политика, которую станет проводить возможное новое израильское правительство", — подчеркнула журналистка.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
неоднократно критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану
и по представителям палестинского движения ХАМАС
. Турецкий лидер заявлял, что Нетаньяху "будет остановлен, как Гитлер", и подчеркивал: Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.
Торговые отношения между Турцией и Израилем в настоящее время приостановлены. Контакты между сторонами, по данным источников, поддерживаются главным образом по каналам спецслужб.