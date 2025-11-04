В Харькове прогремела серия взрывов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Харькове прогремели пять взрывов, передае украинский телеканал "Общественное" в Telegram.

"Пятый взрыв прогремел в Харькове", — говорится в публикации.

В течение течении минут до этого телеканал сообщал о еще четырех таких инцидентах в городе.