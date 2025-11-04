https://ria.ru/20251104/harkov-2052707748.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремели пять взрывов, передае украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T05:03:00+03:00
2025-11-04T05:03:00+03:00
2025-11-04T05:05:00+03:00
россия
харьков
россия
харьков
украина
