https://ria.ru/20251104/gruzija-2052823018.html
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента - РИА Новости, 04.11.2025
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента
Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, несмотря на отношение со стороны Брюсселя, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:55:00+03:00
2025-11-04T18:55:00+03:00
2025-11-04T18:55:00+03:00
в мире
грузия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
https://ria.ru/20251104/gruzija-2052810949.html
https://ria.ru/20251104/ek-2052784012.html
грузия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента
Папуашвили: Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе