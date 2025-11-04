Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента

ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, несмотря на отношение со стороны Брюсселя, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюз, но не в тот Евросоюз, который сегодняшняя брюссельская бюрократия опустошает от европейского содержания, а в тот Евросоюз, целью которого является возвращение европейских ценностей", - заявил Папуашвили на брифинге.