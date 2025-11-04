Рейтинг@Mail.ru
04.11.2025
18:55 04.11.2025
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента - РИА Новости, 04.11.2025
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента
Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, несмотря на отношение со стороны Брюсселя, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Грузия продолжит готовиться к членству в ЕС, заявил спикер парламента

Папуашвили: Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе

ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, несмотря на отношение со стороны Брюсселя, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Еврокомиссия квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии", говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник очередной доклад о прогрессе стран-членов в проведении реформ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, заявил посол
Вчера, 17:43
"Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюз, но не в тот Евросоюз, который сегодняшняя брюссельская бюрократия опустошает от европейского содержания, а в тот Евросоюз, целью которого является возвращение европейских ценностей", - заявил Папуашвили на брифинге.
Он напомнил, что месяц назад радикальные оппозиционные группы, часть которых имеет поддержку Брюсселя, пытались штурмовать дворец президента, но в ЕС никто не выразил обеспокоенность по этому поводу. Папуашвили добавил, что Брюссель пытается подчинить правительство Грузии идеологическому и политическому диктату.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЕК квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС
Вчера, 15:19
 
