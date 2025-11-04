ВСУ потеряли свыше 220 военных в зоне работы "Запада" за сутки

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки превысили 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка, Боровская Андреевка в Харьковской области, Новоселовка, Ставки и Яровая в Донецкой Народной Республике.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.