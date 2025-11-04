https://ria.ru/20251104/germaniya-2052779193.html
Германия хочет увеличить помощь Украине в 2026 году, сообщили СМИ
Германия хочет увеличить помощь Украине в 2026 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Германия хочет увеличить помощь Украине в 2026 году, сообщили СМИ
Власти Германии планируют увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ, пишет портал газеты... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:55:00+03:00
2025-11-04T14:55:00+03:00
2025-11-04T14:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
украина
германия
Германия хочет увеличить помощь Украине в 2026 году, сообщили СМИ
Handelsblatt: ФРГ хочет увеличить помощь Украине на три миллиарда евро
БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости.
Власти Германии планируют увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ, пишет портал газеты Handelsblatt
со ссылкой на правительственные источники.
Уточняется, что допсредства пойдут на инициативу по укреплению обороноспособности - главный механизм, через который Германия
оказывает поддержку Украине
с начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Из этих средств финансируется как гражданская, так и прежде всего военная помощь.
"Федеральное правительство намерено увеличить финансовую помощь Украине. Об этом Handelsblatt узнала из правительственных и коалиционных источников. Согласно имеющейся информации, планируется повысить объем поддержки на будущий год примерно на три миллиарда евро", - указывает издание.
Уточняется, что ранее в бюджете на 2026 год на эти цели ранее было заложено 8,5 миллиарда евро.
"Канцелярия федерального канцлера, министерства финансов и обороны обсуждают конкретный масштаб увеличения помощи, цифры пока не окончательные. Однако, как сообщили источники в правительстве, все стороны согласны, что повышение примерно в таком объеме состоится", - отмечает портал.
По его данным, правительство ФРГ планирует внести предложение об увеличении средств в ходе парламентских обсуждений бюджета на 2026 год, которые должны завершиться на следующей неделе. Утверждается, что в пятницу минфин Германии направит в бюджетный комитет предложение, предусматривающее изменения в смете, в нем и должна содержаться поправка об увеличении помощи Украине.
"Окончательные бюджетные планы депутаты намерены утвердить в конце следующей недели", - уточнило издание.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.