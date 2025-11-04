Германия хочет увеличить помощь Украине в 2026 году, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Власти Германии планируют увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ, пишет портал газеты Власти Германии планируют увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на 3 миллиарда евро, несмотря на бюджетный кризис в самой ФРГ, пишет портал газеты Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Уточняется, что допсредства пойдут на инициативу по укреплению обороноспособности - главный механизм, через который Германия оказывает поддержку Украине с начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Из этих средств финансируется как гражданская, так и прежде всего военная помощь.

"Федеральное правительство намерено увеличить финансовую помощь Украине. Об этом Handelsblatt узнала из правительственных и коалиционных источников. Согласно имеющейся информации, планируется повысить объем поддержки на будущий год примерно на три миллиарда евро", - указывает издание.

Уточняется, что ранее в бюджете на 2026 год на эти цели ранее было заложено 8,5 миллиарда евро.

"Канцелярия федерального канцлера, министерства финансов и обороны обсуждают конкретный масштаб увеличения помощи, цифры пока не окончательные. Однако, как сообщили источники в правительстве, все стороны согласны, что повышение примерно в таком объеме состоится", - отмечает портал.

По его данным, правительство ФРГ планирует внести предложение об увеличении средств в ходе парламентских обсуждений бюджета на 2026 год, которые должны завершиться на следующей неделе. Утверждается, что в пятницу минфин Германии направит в бюджетный комитет предложение, предусматривающее изменения в смете, в нем и должна содержаться поправка об увеличении помощи Украине.

"Окончательные бюджетные планы депутаты намерены утвердить в конце следующей недели", - уточнило издание.