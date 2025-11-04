Рейтинг@Mail.ru
Наука
 
06:51 04.11.2025
Астроном Геннадий Борисов открыл новую комету
наука
республика крым
космос - риа наука
республика крым
республика крым, космос - риа наука
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Известный большим количеством открытых комет крымский астроном Геннадий Борисов стал открывателем новой, уже 16-й по счету в его карьере кометы, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
"Мы смогли снять объект, который накануне открыл Геннадий Борисов. Совершенно отчетливо видна кома, поэтому совершенно точно речь идет о комете", - сказал он.
Комета C/2025 A6 Lemmon - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Комета, подлетавшая к Солнцу 13 веков назад, вернулась и видна на небе
19 октября, 07:22
Обозначение обнаруженного объекта - gb00810. Астроном Короткий рассказал, что уже предварительно определены параметры новой кометы, она имеет вытянутую параболическую орбиту с эксцентриситетом 0,997 и с большой полуосью более 100 астрономических единиц. Наклон плоскости орбиты новой кометы составляет 112,6 градуса, то есть она почти перпендикулярна плоскости орбит планет Солнечной системы, уточнил астроном.
Короткий отметил, что наличие комы и орбитальных элементов указывает, что объект является не астероидом, а кометой, сейчас она летит к Солнцу. У кометы произошел резкий рост яркости за последние пять дней - на шесть звездных величин, то есть комета стала ярче в 250 раз, отметил он. Причины взрывного роста блеска кометы еще предстоит выяснить, сказал астроном.
Комета C/2025 A6 (Lemmon), сфотографированная жителем Свердловской области Александром Красновым - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Житель Свердловской области сфотографировал редкую комету
27 октября, 11:36
Новый объект был открыт 2 ноября, астроном Геннадий Борисов обнаружил его в созвездии Девы. Геннадий Борисов рассказал РИА Новости, что отправил сообщение об обнаружении нового объекта в международную организацию Центр малых планет, сейчас оно в статусе ожидания подтверждения об обнаружении новой кометы.
В 2025 году Борисов уже открыл две новые кометы: C/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov), они стали 14-й и 15-й кометами, обнаруженными им лично.
Борисов – астроном, работающий в Крыму, в поселке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.
Изображение обширной корональной дыры на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Солнце сожгло две кометы
17 октября, 22:48
 
НаукаРеспублика КрымКосмос - РИА Наука
 
 
