Астроном Геннадий Борисов открыл новую комету

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Известный большим количеством открытых комет крымский астроном Геннадий Борисов стал открывателем новой, уже 16-й по счету в его карьере кометы, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

"Мы смогли снять объект, который накануне открыл Геннадий Борисов. Совершенно отчетливо видна кома, поэтому совершенно точно речь идет о комете", - сказал он.

Обозначение обнаруженного объекта - gb00810. Астроном Короткий рассказал, что уже предварительно определены параметры новой кометы, она имеет вытянутую параболическую орбиту с эксцентриситетом 0,997 и с большой полуосью более 100 астрономических единиц. Наклон плоскости орбиты новой кометы составляет 112,6 градуса, то есть она почти перпендикулярна плоскости орбит планет Солнечной системы, уточнил астроном.

Короткий отметил, что наличие комы и орбитальных элементов указывает, что объект является не астероидом, а кометой, сейчас она летит к Солнцу. У кометы произошел резкий рост яркости за последние пять дней - на шесть звездных величин, то есть комета стала ярче в 250 раз, отметил он. Причины взрывного роста блеска кометы еще предстоит выяснить, сказал астроном.

Новый объект был открыт 2 ноября, астроном Геннадий Борисов обнаружил его в созвездии Девы. Геннадий Борисов рассказал РИА Новости, что отправил сообщение об обнаружении нового объекта в международную организацию Центр малых планет, сейчас оно в статусе ожидания подтверждения об обнаружении новой кометы.

В 2025 году Борисов уже открыл две новые кометы: C/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov), они стали 14-й и 15-й кометами, обнаруженными им лично.