В Геленджике прошла международная детско-юношеская регата
04.11.2025
В Геленджике прошла международная детско-юношеская регата
Одна из крупнейших международных детско-юношеских регат прошла в Геленджике, сообщили РИА Новости во Всероссийской федерации парусного спорта. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T15:53:00+03:00
2025-11-04T15:53:00+03:00
геленджик
сергей джиенбаев
парусный спорт
спорт
геленджик
геленджик, сергей джиенбаев, парусный спорт
Геленджик, Сергей Джиенбаев, Парусный спорт, Спорт
В Геленджике прошла международная детско-юношеская регата

В Геленджике прошла одна из крупнейших международных детско-юношеских регат

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастница 34-й Международной Геленджикской регаты в акватории Черного моря
Участница 34-й Международной Геленджикской регаты в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Участница 34-й Международной Геленджикской регаты в акватории Черного моря
КРАСНОДАР, 4 ноя – РИА Новости. Одна из крупнейших международных детско-юношеских регат прошла в Геленджике, сообщили РИА Новости во Всероссийской федерации парусного спорта.
"С 29 октября по 4 ноября на лазурной акватории Черного моря в Геленджике проходит 34-я Международная Геленджикская регата — крупнейшее парусное событие страны и одно из самых массовых детско-юношеских соревнований в мире. В регате этого года принимает участие рекордное количество участников - 1 306 спортсменов из 10 стран и 38 регионов России", - рассказали агентству в федерации.
Как сообщается, впервые Геленджикская регата состоялась в 1990 году, и за годы проведения стала "самым массовым детским парусным событием в спортивном календаре". Мероприятие проводится под патронажем министерства спорта Российской Федерации и имеет официальный статус особо значимого в сфере международного спорта.
В гонках-2025 участвовали 1306 юных яхтсменов в возрасте от 9 до 23 лет из 38 субъектов РФ - от Калининградской области до Дальнего Востока, а также из зарубежных стран: Бахрейна, Египта, Ирана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Судейство обеспечивали международные судьи из России, Беларуси, Сингапура и Индии. Они сражались за 45 комплектов наград в 14 спортивных дисциплинах.
Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев на церемонии открытия назвал Международную детско‑юношескую Геленджикскую регату самой массовой в мире.
Глава ФВВСР поблагодарил World Aquatics за поддержку российских пловцов
Геленджик Сергей Джиенбаев Парусный спорт
 
