В Геленджике прошла международная детско-юношеская регата

КРАСНОДАР, 4 ноя – РИА Новости. Одна из крупнейших международных детско-юношеских регат прошла в Геленджике, сообщили РИА Новости во Всероссийской федерации парусного спорта.

Как сообщается, впервые Геленджикская регата состоялась в 1990 году, и за годы проведения стала "самым массовым детским парусным событием в спортивном календаре". Мероприятие проводится под патронажем министерства спорта Российской Федерации и имеет официальный статус особо значимого в сфере международного спорта.