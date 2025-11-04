Гарбузов: московские компании нарастили сбор промотходов

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Столичные индустриальные предприятия увеличили сбор и переработку промышленных отходов, вторичное сырье впоследствии используется при создании гранул для автомобильной и строительной отраслей, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что московские промышленники создают новый образ сектора как социально ответственного бизнеса – этому способствует и продвижение экоповестки у компаний.

« "В городе работают предприятия по сбору, утилизации и переработке пластика, бумаги, электроники и металлолома. Впоследствии из вторсырья создается новая продукция: полимерные гранулы используются в электромобилестроении, а металлосодержащие отходы – в производстве новой бытовой техники", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова

Москве работает производственная компания "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ". Она производит обработку вторичного сырья. В течение девяти месяцев 2025 года объем переработки вырос до 93 тысяч тонн. Цифра стала больше на 30% в сравнении со схожим периодом 2024 года.

Благодаря производственным мощностям компания каждый год перерабатывает до 650 тысяч тонн отходов, которые содержат металл. При этом извлекаются до 98% цветных и черных металлов – в дальнейшем они пригождаются для производства новой продукции.

Как подчеркнул гендиректор предприятия Илья Качапин, компания действует по принципу экономики замкнутого цикла. Она взаимодействует с государственными органами, с производителями техники. Так, партнеры при поддержке компании выполняют нормативы, а экоситуация становится лучше.

В частности, переработанные шины используются при создании дорожных плит от столичной компании "Нанотехнологический центр композитов". Предприятие расположило производство в ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря плитам тяжеловесная техника может подъехать к площадке, где, например, происходит строительство зданий.

Также столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды запустил "Экоточки Москвы". В 600 точках принимают одежду, книги и другие вещи для дальнейшей переработки.