Гарбузов: московские компании нарастили сбор промотходов - РИА Новости, 04.11.2025
11:13 04.11.2025
Гарбузов: московские компании нарастили сбор промотходов
Гарбузов: московские компании нарастили сбор промотходов
Гарбузов: московские компании нарастили сбор промотходов

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Столичные индустриальные предприятия увеличили сбор и переработку промышленных отходов, вторичное сырье впоследствии используется при создании гранул для автомобильной и строительной отраслей, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что московские промышленники создают новый образ сектора как социально ответственного бизнеса – этому способствует и продвижение экоповестки у компаний.
«
"В городе работают предприятия по сбору, утилизации и переработке пластика, бумаги, электроники и металлолома. Впоследствии из вторсырья создается новая продукция: полимерные гранулы используются в электромобилестроении, а металлосодержащие отходы – в производстве новой бытовой техники", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
В Москве работает производственная компания "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ". Она производит обработку вторичного сырья. В течение девяти месяцев 2025 года объем переработки вырос до 93 тысяч тонн. Цифра стала больше на 30% в сравнении со схожим периодом 2024 года.
Благодаря производственным мощностям компания каждый год перерабатывает до 650 тысяч тонн отходов, которые содержат металл. При этом извлекаются до 98% цветных и черных металлов – в дальнейшем они пригождаются для производства новой продукции.
Как подчеркнул гендиректор предприятия Илья Качапин, компания действует по принципу экономики замкнутого цикла. Она взаимодействует с государственными органами, с производителями техники. Так, партнеры при поддержке компании выполняют нормативы, а экоситуация становится лучше.
В частности, переработанные шины используются при создании дорожных плит от столичной компании "Нанотехнологический центр композитов". Предприятие расположило производство в ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря плитам тяжеловесная техника может подъехать к площадке, где, например, происходит строительство зданий.
Также столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды запустил "Экоточки Москвы". В 600 точках принимают одежду, книги и другие вещи для дальнейшей переработки.
Ранее Гарбузов рассказал, что в промышленном секторе столицы задействованы свыше 755 тысяч человек.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
