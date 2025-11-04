Назван лучший молодой футболист года в Европе

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе (игроки не старше 21 года), сообщается в официальном аккаунте премии в соцсети X.
Дуэ победил в голосовании, которое проводит организатор награды - итальянское издание Tuttosport.
Французу 20 лет, в текущем сезоне он провел восемь матчей и забил три мяча. В прошедшем сезоне нападающий выиграл в составе "ПСЖ" чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов, дважды отличившись в финале турнира.
В 2024 году лауреатом награды стал чемпион Европы в составе сборной Испании нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль. Согласно правилам, его нельзя было номинировать вновь.
