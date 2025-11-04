Назван лучший молодой футболист года в Европе

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе (игроки не старше 21 года), сообщается в официальном аккаунте премии в соцсети X.