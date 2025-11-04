Рейтинг@Mail.ru
Партия "Национальное объединение" подаст жалобу на France 5 - РИА Новости, 04.11.2025
13:28 04.11.2025
Партия "Национальное объединение" подаст жалобу на France 5
Партия "Национальное объединение" подаст жалобу на France 5
РИА Новости
2025
Новости
Партия "Национальное объединение" подаст жалобу на France 5

Партия "Национальное объединение" подаст жалобу в ARCOM на телеканал France 5

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Депутат французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Кевин Преффе осудил телеканал France 5 за отсутствие журналистской этики и заявил о намерении подать жалобу в орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (ARCOM).
В понедельник на канале France 5 состоялась дискуссия, посвященная росту популярности правых и, в частности, их лидера Жордана Барделлы, которого приглашенные эксперты сравнили с Гитлером.
“Я немедленно подаю жалобу в ARCOM по поводу этого недопустимого эпизода. Не все низкие приемы, не все крайности, не все слова дозволены... Государственное телевидение снова полностью потеряло честь”, - написал он во вторник на своей странице в соцсети Х.
Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла также в свою очередь осудил дебаты телеканала.
"Понимание дебатов по версии государственного телевидения: четыре эксперта, все согласны сравнивать меня с Гитлером, без каких-либо нюансов, ни модерации со стороны ведущей с одобрительным взглядом (сказанному - ред.). Через меня они оскорбили миллионы французов за их же деньги”, - написал он также на своей странице в соцсети Х.
В конце октября результаты опроса компании Verian показали, что французы все больше выражают доверие представителям правых партий. Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла получил 45% доверия населения. Глава парламентской фракции этой политсилы Марин Ле Пен набрала 40% голосов, евродепутат и племянница Ле Пен Марион Марешаль - 29%, а также глава правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо - 27%.
Также в конце октября Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции - ред.) впервые одобрило предложение вынести на рассмотрение текст резолюции правых касающееся расторжения франко-алжирского соглашения 1968 года.
