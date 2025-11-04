Партия "Национальное объединение" подаст жалобу на France 5

ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Депутат французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Кевин Преффе осудил телеканал France 5 за отсутствие журналистской этики и заявил о намерении подать жалобу в орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (ARCOM).

В понедельник на канале France 5 состоялась дискуссия, посвященная росту популярности правых и, в частности, их лидера Жордана Барделлы, которого приглашенные эксперты сравнили с Гитлером.

“Я немедленно подаю жалобу в ARCOM по поводу этого недопустимого эпизода. Не все низкие приемы, не все крайности, не все слова дозволены... Государственное телевидение снова полностью потеряло честь”, - написал он во вторник на своей странице в соцсети Х.

Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла также в свою очередь осудил дебаты телеканала.

"Понимание дебатов по версии государственного телевидения: четыре эксперта, все согласны сравнивать меня с Гитлером, без каких-либо нюансов, ни модерации со стороны ведущей с одобрительным взглядом (сказанному - ред.). Через меня они оскорбили миллионы французов за их же деньги”, - написал он также на своей странице в соцсети Х.

В конце октября результаты опроса компании Verian показали, что французы все больше выражают доверие представителям правых партий. Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла получил 45% доверия населения. Глава парламентской фракции этой политсилы Марин Ле Пен набрала 40% голосов, евродепутат и племянница Ле Пен Марион Марешаль - 29%, а также глава правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо - 27%.