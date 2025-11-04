СМИ: во Франции впервые пройдет суд над корпорацией за спонсирование ИГ*

ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Во Франции впервые пройдет судебный процесс против транснациональной корпорации Lafarge, подозреваемой в спонсировании боевиков, включая "Исламское государство"* (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило во вторник агентство Франс Пресс.

"Во Франции впервые пройдет суд над транснациональной компанией: процесс против группы Lafarge и восьми ее бывших руководителей, подозреваемых в выплатах джихадистским группировкам, включая "Исламское государство"*, в Сирии до 2014 года с целью сохранить работу цементного завода", — говорится в материале.

Несмотря на то что большинство иностранных компаний покинуло Сирию в 2012 году, Lafarge вывела только иностранных сотрудников, оставив на местах сирийский персонал и продолжив производство до сентября 2014 года, когда завод оказался под контролем боевиков "Исламского государства"*, отмечает агентство.

Следствие утверждает, что за это время компания через посредников закупала сырье у группировок и платила им за обеспечение безопасности маршрутов и передвижения сотрудников.

По данным AFP, уголовное расследование началось в 2017 году после жалоб от Минэкономики Франции, а также правозащитных организаций Sherpa и ECCHR.

После слияния Lafarge со швейцарской компанией Holcim в 2015 году группа провела внутреннее расследование, подтвердившее в 2017 году нарушения корпоративного кодекса компании, пишет агентство.

В октябре 2022 года в США компания была признана виновной в выплатах почти шести миллионов долларов террористическим организациям и должна выплатить штраф в размере 778 миллионов долларов.

Во Франции Lafarge грозит штраф до 1,125 миллиона евро за финансирование терроризма, а также за нарушение эмбарго, уточняет агентство.

По словам защиты компании, судебный процесс должен "пролить свет" на "темные зоны" дела, включая возможную осведомленность французских спецслужб о действиях компании в Сирии. Следствие, однако, не нашло доказательств того, что французские власти одобряли выплаты боевикам, сообщает AFP.