Переговоры о членстве Турции в ЕС находятся в тупике, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в тупике, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад о прогрессе стран-кандидатов в реформах, необходимых для присоединения к сообществу.