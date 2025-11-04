Рейтинг@Mail.ru
Переговоры о членстве Турции в ЕС находятся в тупике, заявили в ЕК - РИА Новости, 04.11.2025
15:45 04.11.2025
Переговоры о членстве Турции в ЕС находятся в тупике, заявили в ЕК
Переговоры о членстве Турции в ЕС находятся в тупике, заявили в ЕК - РИА Новости, 04.11.2025
Переговоры о членстве Турции в ЕС находятся в тупике, заявили в ЕК
Еврокомиссия не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T15:45:00+03:00
2025-11-04T15:45:00+03:00
в мире
турция
брюссель
северная македония
еврокомиссия
евросоюз
https://ria.ru/20251104/ek-2052788256.html
турция
брюссель
северная македония
в мире, турция, брюссель, северная македония, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Турция, Брюссель, Северная Македония, Еврокомиссия, Евросоюз
Переговоры о членстве Турции в ЕС находятся в тупике, заявили в ЕК

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС с 2018 года находятся в тупике

Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в тупике, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад о прогрессе стран-кандидатов в реформах, необходимых для присоединения к сообществу.
"Рост числа судебных исков против оппозиционных деятелей и партий, а также многочисленные аресты вызывают серьезную обеспокоенность по поводу приверженности Турции демократическим ценностям… Проблема ухудшения демократических стандартов, независимости судебной системы и соблюдения основных прав до сих пор не решена. Переговоры о вступлении Турции в ЕС остаются в тупике с 2018 года", - говорится в документе.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года
Вчера, 15:40
 
В миреТурцияБрюссельСеверная МакедонияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
