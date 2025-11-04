Рейтинг@Mail.ru
ЕК поддерживает Молдавию в планах завершить переговоры по ЕС к концу 2028 - РИА Новости, 04.11.2025
16:09 04.11.2025
ЕК поддерживает Молдавию в планах завершить переговоры по ЕС к концу 2028
в мире
украина
молдавия
киев
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
украина
молдавия
киев
в мире, украина, молдавия, киев, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что Украина и Молдавия будут готовы завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2028 года, заявила во вторник на брифинге в Европарламенте еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Молдавия и Украина будут готовы завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2028 года", - заявила она.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Ранее источник в Москве заявил РИА Новости, что подготовка ЕС к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу, и Киев, и Кишинев в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Еврокомиссии рассказали о планах по принятию Украины в ЕС
