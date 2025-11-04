Рейтинг@Mail.ru
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах - РИА Новости, 04.11.2025
16:50 04.11.2025
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах
Электроснабжение в Рыльском, Кореневском и Глушковском районах Курской области восстановлено, сообщил во вторник губернатор Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
глушковский район
курская область
рыльск
александр хинштейн
россия
глушковский район
курская область
рыльск
россия
происшествия, глушковский район, курская область, рыльск, александр хинштейн, россия
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Россия
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах

В трех приграничных районах Курской области восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
КУРСК, 4 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в Рыльском, Кореневском и Глушковском районах Курской области восстановлено, сообщил во вторник губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Волгоградской области из-за падения БПЛА загорелась электроподстанция
3 ноября, 23:59
"Наши энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Все потребители, которые попали под отключение света из-за атаки ВСУ по рыльской подстанции, запитаны", - сообщил глава региона.
Он выразил признательность специалистам компании "Россети Центр" за восстановление электроснабжения.
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Курской области более 70 человек добровольно остались проживать в Судже
Вчера, 08:23
 
ПроисшествияГлушковский районКурская областьРыльскАлександр ХинштейнРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
