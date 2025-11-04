https://ria.ru/20251104/elektrosnabzhenie-2052803757.html
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах - РИА Новости, 04.11.2025
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах
Электроснабжение в Рыльском, Кореневском и Глушковском районах Курской области восстановлено, сообщил во вторник губернатор Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:50:00+03:00
2025-11-04T16:50:00+03:00
2025-11-04T16:50:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
рыльск
александр хинштейн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251103/pozhar-2052690509.html
https://ria.ru/20251104/sudzha-2052723130.html
глушковский район
курская область
рыльск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, рыльск, александр хинштейн, россия
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Россия
В Курской области восстановили электроснабжение в трех районах
В трех приграничных районах Курской области восстановили электроснабжение