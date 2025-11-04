Мировая торговая система переживает перестройку, заявил глава Южной Кореи

СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на технологии искусственного интеллекта, заявил президент Ли Чжэ Мён.

Выступая в национальном собрании (парламенте) с речью, посвященной представлению проекта государственного бюджета на 2026 год, глава государства подчеркнул необходимость опережающего реагирования на происходящие перемены.

"Мы находимся перед беспрецедентным вызовом - волной перестройки международного торгово-экономического порядка и эпохальным поворотом, связанным с искусственным интеллектом, и стоим перед судьбоносной необходимостью искать пути выживания государства", - заявил президент.

Он подчеркнул, что эпоха ИИ "неизбежна", как ранее были неизбежны переходы от аграрного общества к индустриальному и от индустриального - к информационному.