Мировая торговая система переживает перестройку, заявил глава Южной Кореи - РИА Новости, 04.11.2025
04:25 04.11.2025
Мировая торговая система переживает перестройку, заявил глава Южной Кореи
в мире, южная корея, ли чжэ мен
В мире, Южная Корея, Ли Чжэ Мен
Мировая торговая система переживает перестройку, заявил глава Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал искать пути выживания в новой эпохе

© AP Photo / Chung Sung-JunЛидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Лидер главной оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Архивное фото
СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на технологии искусственного интеллекта, заявил президент Ли Чжэ Мён.
Выступая в национальном собрании (парламенте) с речью, посвященной представлению проекта государственного бюджета на 2026 год, глава государства подчеркнул необходимость опережающего реагирования на происходящие перемены.
"Мы находимся перед беспрецедентным вызовом - волной перестройки международного торгово-экономического порядка и эпохальным поворотом, связанным с искусственным интеллектом, и стоим перед судьбоносной необходимостью искать пути выживания государства", - заявил президент.
Он подчеркнул, что эпоха ИИ "неизбежна", как ранее были неизбежны переходы от аграрного общества к индустриальному и от индустриального - к информационному.
По словам Ли Чжэ Мёна, предыдущее правительство "растратило драгоценное время" и сократило расходы на исследования и разработки, однако нынешняя администрация намерена наверстать упущенное и построить "автомагистраль эпохи ИИ", открывающую путь к росту и процветанию.
В миреЮжная КореяЛи Чжэ Мен
 
 
