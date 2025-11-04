https://ria.ru/20251104/ekonomika-2052706430.html
Мировая торговая система переживает перестройку, заявил глава Южной Кореи
Мировая торговая система переживает перестройку, заявил глава Южной Кореи - РИА Новости, 04.11.2025
Мировая торговая система переживает перестройку, заявил глава Южной Кореи
Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на... РИА Новости, 04.11.2025
СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на технологии искусственного интеллекта, заявил президент Ли Чжэ Мён.
Выступая в национальном собрании (парламенте) с речью, посвященной представлению проекта государственного бюджета на 2026 год, глава государства подчеркнул необходимость опережающего реагирования на происходящие перемены.
"Мы находимся перед беспрецедентным вызовом - волной перестройки международного торгово-экономического порядка и эпохальным поворотом, связанным с искусственным интеллектом, и стоим перед судьбоносной необходимостью искать пути выживания государства", - заявил президент.
Он подчеркнул, что эпоха ИИ "неизбежна", как ранее были неизбежны переходы от аграрного общества к индустриальному и от индустриального - к информационному.
По словам Ли Чжэ Мёна
, предыдущее правительство "растратило драгоценное время" и сократило расходы на исследования и разработки, однако нынешняя администрация намерена наверстать упущенное и построить "автомагистраль эпохи ИИ", открывающую путь к росту и процветанию.