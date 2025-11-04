Ефимов: в девяти округах Москвы возвели 20 поликлиник

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С 2012 года в столице возвели 20 детско-взрослых поликлиник общей площадью свыше 210 тысяч квадратных метров. Они отвечают современным требованиям и рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что объекты здравоохранения построили в Центральном, Западном, Северо-Западном, Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Южном и Новомосковском округах.