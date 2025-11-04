Ефимов: в девяти округах Москвы возвели 20 поликлиник

Рейтинг@Mail.ru
12:12 04.11.2025
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В девяти округах Москвы с 2012 года возвели 20 детско-взрослых поликлиник, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2012 года в столице возвели 20 детско-взрослых поликлиник общей площадью свыше 210 тысяч квадратных метров. Они отвечают современным требованиям и рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что объекты здравоохранения построили в Центральном, Западном, Северо-Западном, Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Южном и Новомосковском округах.
Ранее мэр Москвы столицы Сергей Собянин заявил, что в 2026–2028 годах в городе планируется возвести 52 объекта здравоохранения.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Москва
Градостроительный комплекс Москвы
 
 
