Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Афинах
Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Афинах
Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Афинах
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов.
2025-11-04T22:24:00+03:00
2025-11-04T22:24:00+03:00
2025-11-04T22:37:00+03:00
Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Афинах
Джокович обыграл Табило и вышел в четвертьфинал турнира в Афинах