В Москве столкнулись две машины, пострадал человек

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал в результате ДТП с двумя транспортными средствами на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По предварительным данным, на Липецкой улице произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек", - сообщили в пресс-службе.