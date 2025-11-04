https://ria.ru/20251104/dtp-2052781965.html
В Москве столкнулись две машины, пострадал человек
Один человек пострадал в результате ДТП с двумя транспортными средствами на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
москва
