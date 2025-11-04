https://ria.ru/20251104/dtp-2052776472.html
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды - РИА Новости, 04.11.2025
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды
Участники детской хоккейной команды находились в микроавтрбусе, который попал в ДТП в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:39:00+03:00
2025-11-04T14:39:00+03:00
2025-11-04T14:39:00+03:00
происшествия
ростовская область
волгодонской район
волгодонск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052774984_0:193:1249:896_1920x0_80_0_0_e3d6714ec0e5b15814668e5c4b13c2a8.jpg
https://ria.ru/20251104/belorussija-2052739006.html
ростовская область
волгодонской район
волгодонск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052774984_0:361:1249:1298_1920x0_80_0_0_5fa42e76bf4915a82f5974d46286934f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, волгодонской район, волгодонск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Волгодонской район, Волгодонск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды
В Ростовской области микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП