В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды - РИА Новости, 04.11.2025
14:39 04.11.2025
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды
Участники детской хоккейной команды находились в микроавтрбусе, который попал в ДТП в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
ростовская область
волгодонской район
волгодонск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ростовская область
волгодонской район
волгодонск
происшествия, ростовская область, волгодонской район, волгодонск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Волгодонской район, Волгодонск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали подробности ДТП с участием детской хоккейной команды

В Ростовской области микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Участники детской хоккейной команды находились в микроавтрбусе, который попал в ДТП в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в экстренных службах агентству сообщили о ДТП в районе хутора Потапов Волгодонского района Ростовской области. Столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус, в котором находились 19 человек, в том числе 17 детей от 11 до 16 лет. В ДТП погибли двое взрослых, которые находились в легковом автомобиле. Пять человек, в том числе три ребенка, с ушибами были доставлены в ЦГБ Волгодонска, сообщал источник.
По информации Волк, на 191-м километре автодороги "Волгодонск – Ростов-на-Дону" столкнулись четыре автомобиля и микроавтобус, перевозивший детскую хоккейную команду. В результате погибли два человека - водитель Hyundai и пассажир того же автомобиля.
"В медицинское учреждение обратились 6 юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь", - написала она в Telegram. Ведется проверка.
