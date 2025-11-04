Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
21:22 04.11.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают совершать атаки на наш регион. Пострадали два мирных жителя. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол беспилотник сдетонировал о дорогу", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина, получивший баротравму, госпитализирован.
Кроме того, в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта также пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу, где у него предварительно диагностировали баротравму.
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
