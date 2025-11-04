В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта также пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу, где у него предварительно диагностировали баротравму.