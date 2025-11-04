https://ria.ru/20251104/dron-2052842210.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ
продолжают совершать атаки на наш регион. Пострадали два мирных жителя. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол беспилотник сдетонировал о дорогу", - сообщил Гладков
в своем Telegram-канале
.
Отмечается, что мужчина, получивший баротравму, госпитализирован.
Кроме того, в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта также пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу, где у него предварительно диагностировали баротравму.