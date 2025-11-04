https://ria.ru/20251104/dom-2053199471.html
Дома с цветочницами на фасадах обновили в Москве за 10 лет
Около 300 жилых домов с цветочницами на фасадах обновили в Москве за 10 лет, среди них - пятиэтажный дом на Рязанском проспекте, дом-сороконожка на Беговой... РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 300 жилых домов с цветочницами на фасадах обновили в Москве за 10 лет, среди них - пятиэтажный дом на Рязанском проспекте, дом-сороконожка на Беговой улице и здание в стиле неоклассики на Сельскохозяйственной улице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразили около 300 домов с цветочницами на фасадах. Среди них — пятиэтажный дом на Рязанском проспекте, дом-сороконожка на Беговой улице и здание в стиле неоклассики на Сельскохозяйственной улице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фасады московских жилых домов, возведенных в разных архитектурных стилях, часто выделяются конструктивными элементами: пилястрами, кронштейнами, венчающими или межэтажными карнизами. Также есть такой функциональный элемент фасада, как цветочница, которую "инженеры и архитекторы закладывали в проект дома с заботой о жильцах и их желании индивидуально украсить свои окна".