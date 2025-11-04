Дома с цветочницами на фасадах обновили в Москве за 10 лет

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 300 жилых домов с цветочницами на фасадах обновили в Москве за 10 лет, среди них - пятиэтажный дом на Рязанском проспекте, дом-сороконожка на Беговой улице и здание в стиле неоклассики на Сельскохозяйственной улице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

