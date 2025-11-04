Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и Китай договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).