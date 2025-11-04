Рейтинг@Mail.ru
04.11.2025
07:55 04.11.2025
Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях
Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях
в мире
россия
китай
ханчжоу
россия
китай
ханчжоу
в мире, россия, китай, ханчжоу
В мире, Россия, Китай, Ханчжоу
Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях

Россия и Китай будут противостоять политизации работы международных организаций

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и Китай договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Договорились… продолжать координацию в рамках специализированных международных организаций, в интересах противодействия политизации их деятельности и сохранения духа конструктивного международного взаимодействия", - следует из документа.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай готовы работать над созданием Всемирной организации по ИИ
