Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях
Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай продолжат взаимодействие в международных организациях
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и Китай договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности, говорится в совместном коммюнике
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и Китай договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Договорились… продолжать координацию в рамках специализированных международных организаций, в интересах противодействия политизации их деятельности и сохранения духа конструктивного международного взаимодействия", - следует из документа.