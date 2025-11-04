Россия и Китай договорились о взаимной поддержке

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.