Россия и Китай договорились о взаимной поддержке - РИА Новости, 04.11.2025
07:15 04.11.2025
Россия и Китай договорились о взаимной поддержке
Россия и Китай будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы, говорится в совместном коммюнике по итогам
в мире
россия
китай
россия
китай
2025
в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и Китай договорились о взаимной поддержке по ключевым вопросам

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Стороны будут неизменно оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы и серьезные озабоченности", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах
07:10
 
