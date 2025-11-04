https://ria.ru/20251104/diplomatiya-2052715994.html
Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"В духе вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, рассматривая друг друга в качестве приоритетных партнеров, Стороны продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы", - говорится в коммюнике.