Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Большой этнографический диктант прошел в подмосковных Химках, в нем приняли участие свыше 300 местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участникам предстояло за 45 минут справиться с 30 заданиями. После завершения теста каждый получил сертификат участника.

"Это не просто экзамен, а скорее возможность открыть для себя новые и интересные темы, о которых ты мог и не задумываться. А такой диктант пробуждает желание глубже погрузиться в изучение нашей культуры и традиций", — приводит пресс-служба слова участницы диктанта Марины Симушиной.