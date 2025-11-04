Рейтинг@Mail.ru
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант
12:06 04.11.2025
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант - РИА Новости, 04.11.2025
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант
химки (городской округ в московской области), россия
Химки (городской округ в Московской области), Россия
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант

Более 300 человек написали Большой этнографический диктант в подмосковных Химках

Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Большой этнографический диктант прошел в подмосковных Химках, в нем приняли участие свыше 300 местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участникам предстояло за 45 минут справиться с 30 заданиями. После завершения теста каждый получил сертификат участника.
"Это не просто экзамен, а скорее возможность открыть для себя новые и интересные темы, о которых ты мог и не задумываться. А такой диктант пробуждает желание глубже погрузиться в изучение нашей культуры и традиций", — приводит пресс-служба слова участницы диктанта Марины Симушиной.
Как отмечается в материале, за 10 лет этнографический диктант стал важной традицией, объединил миллионы людей по всей России и за ее пределами в стремлении лучше понять уникальное культурное наследие нашей многонациональной страны.
Монтаж театрального катка в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках
Вчера, 20:54
 
Химки (городской округ в Московской области)Россия
 
 
