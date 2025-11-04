В Дагестане очистят загрязненную горную реку

Рейтинг@Mail.ru
00:24 04.11.2025 (обновлено: 00:25 04.11.2025)
республика дагестан, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Республика Дагестан, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
Горная река. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Горная река Андийское койсу в Дагестане будет очищена от мусора сразу после снижения уровня воды, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
В дагестанских Telegram-каналах распространились кадры скопления отходов в реке Андийское койсу.
"Минприроды Республики Дагестан держит на контроле ситуацию с загрязнением реки Андийское койсу. Водоем будет очищен, как только произойдет снижение уровня воды", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мусор в реки попадает из-за скопления отходов в несанкционированных местах. Для решения этой проблемы в республике ведется строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, напомнили в минприроды региона.
"Также министерством регулярно организуются субботники для расчистки рек, озер и других водных объектов. На реке Андийское койсу такие акции проводятся ежегодно", – добавили в ведомстве.
