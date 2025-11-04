https://ria.ru/20251104/dagestan-2052692466.html
В Дагестане очистят загрязненную горную реку
В Дагестане очистят загрязненную горную реку - РИА Новости, 04.11.2025
В Дагестане очистят загрязненную горную реку
Горная река Андийское койсу в Дагестане будет очищена от мусора сразу после снижения уровня воды, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T00:24:00+03:00
2025-11-04T00:24:00+03:00
2025-11-04T00:25:00+03:00
республика дагестан
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813516344_0:333:3007:2024_1920x0_80_0_0_0245348ddb3bb2f1cf86d1a453041003.jpg
https://ria.ru/20230607/reki-1876679304.html
https://ria.ru/20250906/biryukov-2040442777.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813516344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8e39641a0628f77883eeb121c83c12e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Республика Дагестан, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
В Дагестане очистят загрязненную горную реку
В Дагестане реку Андийское койсу очистят от мусора после снижения уровня воды
МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Горная река Андийское койсу в Дагестане будет очищена от мусора сразу после снижения уровня воды, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
В дагестанских Telegram-каналах распространились кадры скопления отходов в реке Андийское койсу.
"Минприроды Республики Дагестан
держит на контроле ситуацию с загрязнением реки Андийское койсу. Водоем будет очищен, как только произойдет снижение уровня воды", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мусор в реки попадает из-за скопления отходов в несанкционированных местах. Для решения этой проблемы в республике ведется строительство трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, напомнили в минприроды региона.
"Также министерством регулярно организуются субботники для расчистки рек, озер и других водных объектов. На реке Андийское койсу такие акции проводятся ежегодно", – добавили в ведомстве.