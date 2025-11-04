Николаев: Чувашия вдохновила народы России звучать в единой симфонии

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В День народного единства в Национальном центре "Россия" состоялся гала-концерт Всероссийского проекта "Современная музыкальная карта России", источником вдохновения для современной музыкальной карты послужил проект "Вышитая карта России", созданный в Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"С особым волнением и гордостью в День народного единства хочу поблагодарить всех, кто поддержал нашу инициативу. Все началось с поиска того, что свойственно чувашскому народу, с выражения "Чувашия — край ста тысяч песен и ста тысяч вышивок". Именно через вышивку мы углубились в традиции и, создав карту Чувашии, предложили объединить усилия всей страны", — сказал глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя организаторов и участников гала-концерта со сцены Национального центра "Россия", его слова приводит пресс-служба региона.

Он добавил, что 263 мастера со всех субъектов России в кратчайшие сроки откликнулись и создали вышитую карту Российской Федерации.

"На презентации говорили, что от нее веет очень мощной энергетикой и объединенной силой наших народов. Как родники сливаются в большую реку, создавая мощную силу, так и эти узоры... они сами запели. Музыканты услышали эту песню, композиторы дописали ее, и сегодня мы являемся свидетелями нового всероссийского шедевра. Это наглядно показывает нам и всему миру: мы, являясь разными, говоря на разных языках, — едины и вместе на века. С праздником!" — сказал Николаев.

По данным пресс-службы, "Современная музыкальная карта" объединила творчество профессиональных композиторов из всех 89 регионов Российской Федерации, каждый из которых создал музыкальный образ своей родной земли.

Чувашию представляет "Увертюра на чувашские темы" чебоксарского композитора Дмитрия Тетеля, которая стала первой мелодией, написанной для "Современной музыкальной карты". В рамках гала-концерта в Национальном центре "Россия" она прозвучала среди лучших мелодий проекта в исполнении ведущих музыкантов страны.

"Проект "Современная музыкальная карта" вновь подтвердил, насколько богата Россия культурой. Каждое музыкальное произведение уникально, подобно тому, как на Вышитой карте России нет двух одинаковых узоров, созданных руками искусных мастериц. И конечно, испытываешь невероятную гордость за наш талантливый народ: артистов, музыкантов, вышивальщиц – каждого, кто вносит свой вклад в процветание России и Чувашии", – отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Премьера увертюры, приуроченная ко Дню Чувашской Республики, состоялась 24 июня 2025 года. В основе произведения лежат три известные чувашские мелодии, что позволило ему стать визитной карточкой Чувашии в проекте "Современная музыкальная карта России".