Рейтинг@Mail.ru
Николаев: Чувашия вдохновила народы России звучать в единой симфонии - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/chuvashiya-2052847830.html
Николаев: Чувашия вдохновила народы России звучать в единой симфонии
Николаев: Чувашия вдохновила народы России звучать в единой симфонии - РИА Новости, 04.11.2025
Николаев: Чувашия вдохновила народы России звучать в единой симфонии
В День народного единства в Национальном центре "Россия" состоялся гала-концерт Всероссийского проекта "Современная музыкальная карта России", источником... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:57:00+03:00
2025-11-04T21:57:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:228:1920:1308_1920x0_80_0_0_c0a2737bce2affe40561961584f456b2.jpg
https://ria.ru/20251006/chuvashiya-2046587088.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:48:1920:1488_1920x0_80_0_0_b04b14287147b6b2ea449af0fef3bf2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Николаев: Чувашия вдохновила народы России звучать в единой симфонии

Николаев: Чувашия вдохновила проект "Современная музыкальная карта России"

© Фото : пресс-служба правительства ЧувашииГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В День народного единства в Национальном центре "Россия" состоялся гала-концерт Всероссийского проекта "Современная музыкальная карта России", источником вдохновения для современной музыкальной карты послужил проект "Вышитая карта России", созданный в Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"С особым волнением и гордостью в День народного единства хочу поблагодарить всех, кто поддержал нашу инициативу. Все началось с поиска того, что свойственно чувашскому народу, с выражения "Чувашия — край ста тысяч песен и ста тысяч вышивок". Именно через вышивку мы углубились в традиции и, создав карту Чувашии, предложили объединить усилия всей страны", — сказал глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя организаторов и участников гала-концерта со сцены Национального центра "Россия", его слова приводит пресс-служба региона.
Он добавил, что 263 мастера со всех субъектов России в кратчайшие сроки откликнулись и создали вышитую карту Российской Федерации.
"На презентации говорили, что от нее веет очень мощной энергетикой и объединенной силой наших народов. Как родники сливаются в большую реку, создавая мощную силу, так и эти узоры... они сами запели. Музыканты услышали эту песню, композиторы дописали ее, и сегодня мы являемся свидетелями нового всероссийского шедевра. Это наглядно показывает нам и всему миру: мы, являясь разными, говоря на разных языках, — едины и вместе на века. С праздником!" — сказал Николаев.
По данным пресс-службы, "Современная музыкальная карта" объединила творчество профессиональных композиторов из всех 89 регионов Российской Федерации, каждый из которых создал музыкальный образ своей родной земли.
Чувашию представляет "Увертюра на чувашские темы" чебоксарского композитора Дмитрия Тетеля, которая стала первой мелодией, написанной для "Современной музыкальной карты". В рамках гала-концерта в Национальном центре "Россия" она прозвучала среди лучших мелодий проекта в исполнении ведущих музыкантов страны.
"Проект "Современная музыкальная карта" вновь подтвердил, насколько богата Россия культурой. Каждое музыкальное произведение уникально, подобно тому, как на Вышитой карте России нет двух одинаковых узоров, созданных руками искусных мастериц. И конечно, испытываешь невероятную гордость за наш талантливый народ: артистов, музыкантов, вышивальщиц – каждого, кто вносит свой вклад в процветание России и Чувашии", – отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.
Премьера увертюры, приуроченная ко Дню Чувашской Республики, состоялась 24 июня 2025 года. В основе произведения лежат три известные чувашские мелодии, что позволило ему стать визитной карточкой Чувашии в проекте "Современная музыкальная карта России".
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
II Всемирные игры по национальным видам единоборств - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Олег Николаев открыл II Всемирные игры по национальным единоборствам
6 октября, 10:30
 
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала